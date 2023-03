Luigi Strangis – Adamo ed Eva: video, testo e significato

Venerdì 31 marzo, Luigi Strangis pubblica Adamo ed Eva, singolo che racconta il desiderio di un amore libero, carnale e irrazionale dove il piacere è aversi l’un con l’altro.

“Adamo ed Eva non è una storia d’amore ma il desiderio costante di aversi. Il protagonista fa di tutto per convincere la sua lei a cogliere l’attimo. La tentazione a volte supera l’amore, ci caschiamo, viviamo il momento, ed è giusto così” ha raccontato Luigi.

Il brano fa riferimento al racconto biblico del peccato originale, alla storia di Adamo ed Eva e alla loro incapacità di resistere alle tentazioni distruggendo così il mondo perfetto creato da Dio.

Testo Adamo ed Eva Luigi Strangis

Il sole spacca una finestra che da sul mare come ti, ti, ti,

ti strappo la lingua e sa di me

mi manca l’aria come se, come se, come

avessimo fatto l’amore

correndo lungo queste strade

sotto la luce di un lampione

vorrei guardarti negli occhi, ti blocchi, mi tocchi

e questa testa che fa

Tam tara ram tara ra

fammi male

tam tara ram tara ra

lascia stare

tam tara ram tara ra

in quest’atmosfera nessuno ci vede si spera

tam tara ram tara ra

fammi male

tam tara ram tara ra

lascia stare

tam tara ram tara ra

e Adamo ed Eva sul letto di mele stasera

Tu sei fantastica hai capogiri se mi ignori sei un po’ pallida

nei tuoi vestiti mi ci perdo, sei l’America

che sogni tanto da bambina

ancora hai quella cartolina

e se facessimo l’amore

e ti chiedessi di restare?

potrei parlarti ore ed ore

mentre negli occhi, mi blocchi e mi fotti

e la mia testa poi fa

Tam tara ram tara ra

fammi male

tam tara ram tara ra

lascia stare

tam tara ram tara ra

in quest’atmosfera nessuno ci vede si spera

tam tara ram tara ra

tam tara ram tara ra

tam tara ram tara ra

e Adamo ed Eva sul letto di mele stasera

Abbiamo un appuntamento al buio sul mio letto

e tu ti spogli come non mi avessi visto mai

se te ne pentirai sarà troppo tardi, tardissimo

se questa testa scoppia e poi fa

Tam tara ram tara ra

fammi male

tam tara ram tara ra

lascia stare

tam tara ram tara ra

in quest’atmosfera nessuno ci vede si spera

tam tara ram tara ra

tam tara ram tara ra

tam tara ram tara ra

e Adamo ed Eva sul letto di mele stasera