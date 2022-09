Luigi Strangis da oggi in radio e in digitale con Stai bene su tutto

Stai bene su tutto è il nuovo singolo inedito di Luigi Strangis che anticipa il nuovo album del giovane cantautore e polistrumentista di Lamezia Terme, vincitore dell’edizione 2022 di Amici.

Il brano racconta l’energia e la spensieratezza dei vent’anni, la voglia di vivere con spontaneità essendo semplicemente sé stessi.

“Stai bene su tutto apre ufficialmente la strada al mio prossimo album” spiega Luigi “e sono davvero molto felice che sia un brano pop rock a rappresentare questa nuova fase della mia musica. Spero vi piaccia e che pensiate anche voi che sta bene su tutto“.

La canzone apre un nuovo capitolo della sua giovane carriera dopo la pubblicazione del primo EP, certificato oro, che contiene i brani presentati durante Amici tra cui il singolo, anch’esso certificato oro, Tienimi stanotte.

Ascolta qui il nuovo singolo di Luigi Stangis

Il testo di Stai bene su tutto

Spettinata

ti svegli vestita di quello che hai messo la notte prima

una granata quando mi prendi la mano me la ridai senza vita

sfondi una vetrina con un tacco da 6

7 di mattina sotto casa c’è un rave

sono a quel semaforo tu scendi così come sei

Tanto, tanto

Stai bene su tutto

ma soprattutto su di me

se tu ti butti mi butto

tocchiamo il fondo insieme

ba-balliamo un lento

una rapina in centro

e se ci mettono dentro avrai più voglia ah

tanto stai bene su tutto

ma soprattutto su di me

Limonata

mi bevi con una cannuccia mi lasci senza saliva

butti giù la porta prendi quello che vuoi

sfondi una chitarra vorrei essere lei

suonano al citofono tu scendi così come sei

Tanto, tanto

Stai bene su tutto

ma soprattutto su di me

se tu ti butti mi butto

tocchiamo il fondo insieme

ba-balliamo un lento

una rapina in centro

e se ci mettono dentro avrai più voglia ah

tanto stai bene su tutto

ma soprattutto su di me

ma soprattutto su di me

Mi gira la testa, belo così

fammi la festa di lunedì

dammi una sportellata fammi uscire fuori strada

mi gira la testa, belo così

fammi la festa di lunedì

sfondi una vetrina con un tacco da 6

Balliamo un lento

una rapina in centro

e se ci mettono dentro avrai più voglia ah

tanto stai bene su tutto

ma soprattutto su di me

tanto stai bene su tutto

ma soprattutto su di me

Luigi: i concerti e il doppiaggio al cinema

Dopo le tappe estive che lo hanno visto protagonista del suo primo vero e proprio tour questa estate, Luigi porterà la stessa energia del suo nuovo singolo anche sul palco dei suoi prossimi live (prodotti e distribuiti da Vivo Concerti) il 16 novembre all’Alcatraz di Milano e il 20 novembre all’Atlantico di Roma.

Una nuova avventura attende Luigi che sarà protagonista dal 27 ottobre nei cinema del nuovo film live-action per famiglie Il Talento di Mr. Crocodile.

Nel film, Luigi interpreta le canzoni italiane del coccodrillo Lyle, che nella versione originale sono cantate dal cantautore canadese Shawn Mendes.