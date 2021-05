Vaccino: sì agli adolescenti da parte della FDA, via libera negli USA

La Food and Drug Administration ha detto sì al vaccino anti Covid-19 agli adolescenti. Via libera negli USA dove sarà somministrato il vaccino Pfizer-Biontech ai giovanissimi dai 12 ai 15 anni. Esso, secondo i test, garantisce una totale protezione dal Coronavirus. Un passo in avanti che garantirà ai ragazzi il normale diritto allo studio. Proprio gli adolescenti sono stati la fascia di popolazione più martoriata da questa crisi sanitaria che persiste da quasi due anni oramai. Recentemente, l’autorizzazione alla somministrazione del vaccino sugli adolescenti c’è stata anche in Canada e attualmente la proposta è al vaglio dell’EMA, l’Agenzia europea del farmaco. Adesso bisogna vedere i futuri sviluppi. Nel caso l’approvazione fosse garantita in tempi rapidi (Da Focus leggiamo il mese di giugno, forse) la vaccinazione contro il Covid-19 potrebbe essere effettuata prima dell’inizio dell’A.S. 2021/2022. Speriamo bene!

VACCINO SUGLI ADOLESCENTI: STESSE DOSI DEGLI ADULTI

Medesime dosi degli adulti, ma anche gli stessi effetti collaterali. Tale situazione ha fatto sì che la FAD ha permesso la somministrazione del vaccino Pfizer negli USA agli adolescenti dai 12 ai 15 anni. In tale fascia d’età è stata riscontrata una risposta immunitaria addirittura maggiore, anche rispetto ai giovanissimi rientrati nella fascia tra i 16 e i 17 anni, per i quali la FDA aveva già dato il via libera alle somministrazioni dopo aver analizzato i risultati degli studi precedenti.

LE DICHIARAZIONI DEGLI ESPERTI

La dottoressa Megan Freeman, ricercatrice in malattie infettive presso l’UPMC Children’s Hospital di Pittsburgh, riferendosi al vaccino sugli adolescenti, ha confermato, tramite alcune dichiarazioni riportate da FanPage, che “molti ragazzi nella fascia di età 12-15 hanno avuto effetti collaterali simili ai giovani adulti, con la seconda dose in particolare”. Il dottor Robert Frenck, che coordina uno dei centri in cui si testano i vaccini negli USA, ha detto al Corriere della sera: “Il vaccino si è dimostrato incredibilmente protettivo e gli effetti collaterali leggeri, gli stessi negli adulti e quindi si può usare la stessa dose continua”.

Per aggiornamenti sul vaccino e ad altre argomentazioni relative al Covid-19, continuate a seguirci