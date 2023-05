Uno Splendido Disastro: clip esclusiva con Dylan Sprouse e Virginia Gardner

Arriva oggi su Prime Video Uno Splendido Disastro, rom-com con protagonisti Dylan Sprouse e Virginia Gardner. Il film, diretto da Roger Kumble, è l’adattamento cinematografico del romanzo di Jamie McGuire vero e proprio caso letterario negli USA.

In attesa di vedere il film vi mostriamo qui una clip in anteprima esclusiva in cui possiamo conoscere meglio i due protagonisti.

Abby Abernathy, matricola al college, non vede l’ora di dedicarsi ai suoi studi e iniziare la sua nuova vita da studentessa, ma i suoi piani vengono subito frustrati dall’incontro con il compagno di studi Travis “Mad Dog” Maddox, un affascinante attaccabrighe. Travis è l’esempio di quello che Abby vuole, e deve evitare. Solleticato dalle resistenze di Abby al suo infallibile sex appeal, Travis le propone una semplice scommessa che li vedrà compagni di stanza per un mese. Non hanno idea che potrebbero aver fatto l’incontro della loro vita.

Il film è tratto dal libro omonimo di Jamie McGuire primo della serie dei disastri a cui seguono altri due romanzi: Il mio disastro sei tu e Un disastro è per sempre. In Italia i libri sono editi da Garzanti.

Il cast del film

Nel cast oltre a Dylan Sprouse e Virginia Gardner ci sono anche: Austin North, Libe Barer, Neil Bishop, Micky Dartford, Jack Hesketh, Declan Laird, Trevor Von Uden, Brian Austin Green e Rob Estes.

Il film sarà disponibile su Prime Video a partire da oggi 5 maggio.

