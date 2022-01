The Northman: il trailer italiano del film con Anya Taylor-Joy

Dopo averlo visto in lingua originale ecco anche il trailer di The Northman, l’atteso nuovo film del visionario regista Robert Eggers.

Il film è interpretato da Alexander Skarsgård nei panni del protagonista e Anya Taylor-Joy. Completano il film Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Ralph Ineson, Kate Dickie, Claes Bang, Björk, Tadhg Murphy, Olwen Fouéré, Ingvar Eggert Sigurdsson, Jon Campling, Murray McArthur e Gustav Lindh.

The Northman uscirà nei cinema il 28 aprile 2022 distribuito da Universal.

Molto atteso da pubblico e critica, The Northman è un racconto che intreccia leggenda e storia narrando un racconto che parla di potere, rivalsa e vendetta. Il tutto sullo sfondo di una terra affascinante e impervia come quella dell’Islanda e impreziosito da un cast che vanta alcuni dei nomi più di spicco del panorama cinematografico contemporaneo.

La trama del film

Islanda X° secolo. Il principe nordico Amleth (Alexander Skarsgård) è in cerca di vendita dopo la morte di suo padre. Farà di tutto per ritrovare i suoi assassini, tra cui vi è lo zio. Cresciuto lontano dalla madre e privato del regno, Amleth tornerà per riconquistare quello che è suo di diritto.

Una leggenda, quella di The Northman, che in questo film viene reinterpretata in modo molto interessante dando vita a un racconto che, guardando il trailer, sembra essere molto potente: sia dal punto di vista visivo che narrativo.

Non è un caso infatti che anche un certo signore di nome William Shakespeare, a suo tempo, fosse rimasto colpito da questa storia, rielaborandola nel ben più celebre dramma Amleto.