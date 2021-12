Ultimo: video ufficiale e testo di Supereroi dal film omonimo

Supereroi è una delle tracce del nuovo album di Ultimo, il brano è inoltre il pezzo portante dalla colonna sonora dell’omonimo film che sarà dal 23 dicembre al cinema.

Il video è diretto da Paolo Genovese e vede la partecipazione di Alessandro Borghi e Jasmine Trinca che sono i due protagonisti della pellicola cinematografica.

Video Supereroi di Ultimo

Testo Supereroi di Ultimo

Perché l’amore passa e tu non passi mai

Perché ti senti sola e sola non lo sei

Perché ti guardi indietro e dietro non c’è niente

Me lo dicevan tutti: “Un giorno capirai”

E io che dicevo: “No, ti sbagli e lo vedrai”

Tu non sai cosa ho dentro e cosa ha dentro lei

E poi il tempo c’ha fregato

Perché infame è il suo mestiere

Senza fare mai rumore

Cambia il mondo da vedere

Perché guardo una foto e non so più provare

Quel pieno di emozioni chе sapevo avere

Sarà chе oggi fa freddo e il freddo porta te

Sarà la nostalgia o forse il disincanto

Che porta me a volare, a non tornare presto

Almeno tu conserva un po’ di fantasia

E poi il tempo c’ha fregato

Perché infame è il suo mestiere

Senza fare mai rumore

Cambia il mondo da vedere

Ma noi no

Noi no

Perché

A volte sento che non basta una vita

Per mostrare a te quello che ho dentro

Altre volte ti sono vicino

E in un minuto i secondi son cento

In questo mondo fatto di scadenze

Tu hai dimostrato di poterle bruciare

E questo tempo non c’avrà mai tempo

Di vederci a noi un giorno cadere

Perché noi

Noi

Noi

Siamo supereroi

Però che fine fanno i tuoi grandi progetti

Conserverò i colori per i tuoi disegni

Se un giorno tornerai, avrai un motivo in più

Tu mi hai insegnato tanto, a te devo il coraggio

Perché da un foglio hai dato un senso al nostro viaggio

Io che poi il senso l’ho lasciato dentro te

E poi il tempo c’ha fregato

Perché infame è il suo mestiere

Senza fare mai rumore

Cambia il mondo da vedere

Ma noi no

Noi no

Perché

A volte sento che non basta una vita

Per mostrare a te quello che ho dentro

Altre volte t’ho vista vicina

E in un minuto i secondi eran cento

In questo mondo fatto di scadenze

Tu hai dimostrato di poterle bruciare

E questo tempo non c’avrà mai tempo

Di vederci a noi un giorno cadere

Perché noi

Noi

Noi

Siamo supereroi