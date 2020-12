Twitch: lo sciopero pacifico No Stream Day del 9 Dicembre

Mercoledì 9 novembre Twitch sarà caratterizzato da uno sciopero pacifico denominato No Stream Day. Per tale giorno gli streamer e i partner interessati ad aderire all’evento non saranno attivi. A partecipare potranno essere anche gli spettatori che per quel giorno non entreranno su Twitch. Una protesta scaturita dal malcontento da parte dei diretti interessati nei confronti della regolamentazione e di alcuni provvedimenti da parte della piattaforma nei confronti di un partner che è stato bannato. Quello che sembra aver generato irritazione non è tanto il banner in sé, quanto la modalità con cui avvenuto ciò (sei mesi di attesa) ma non solo questo. Recentemente l’amministrazione di Twitch ha bannato Homyatol e dopo di ciò anche Fedez ha voluto dire la sua. Il rapper marito di Chiara Ferragni ha parlato di “omertà” in questo caso.

TWITCH: IL COMUNICATO DEL NO STREAM DAY

Qui di seguito proponiamo il post Instagram di Mr Marra contenente il comunicato che spiega dettagliatamente il No Stream Day e le motivazioni dell’evento. Il post è corredato dalla seguente didascalia: “Ecco il MANIFESTO del #nostreamday, qui sono chiariti tutti i punti della protesta. Se avete dubbi scrivete pure nei commenti. Leggetelo bene per evitare incomprensioni, ce ne sono state sin troppe. Faccio solo un appello: mi auguro di non vedere comportamenti dannosi per gli streamer che non aderiranno, il messaggio è arrivato, ora spetta solo a loro la decisone. Se volete DAVVERO fare qualcosa semplicemente non entrate su Twitch mercoledì; andare ad insultarli distruggerebbe tutto il lavoro che c’è stato dietro questo sciopero. Grazie.”

COME VENGONO GIUDICATI I BAN?

Come informa un articolo pubblicato su webboh.it i ban sarebbero giudicati in maniera discrezionale. L’autore dell’articolo spiega dunque come a volte possa capitare che chi prende la decisione finale possa commettere degli errori. Proprio per questo, l’articolo spiega che le segnalazioni dovrebbero essere utilizzate “con parsimonia ed intelligenza”.

