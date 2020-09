Among Us: cos’è e come funziona il gioco diventato famoso per un meme

Among Us è senza ombra di dubbio il videogioco del momento! Il gioco sta diventando un vero e proprio caso online, con migliaia di nuovi utenti che ogni giorno se lo scaricano. Ma com’è possibile che un videogioco sconosciuto fino a pochi giorni fa sia diventato un caso mondiale?

Ecco come ha fatto Among Us a diventare famoso (e come funziona)

La colpa è tutta da attribuire, a quanto pare, allo streamer Chance “Sodapoppin” Morris. Lo streamer, che come moltissimi altri si è buttato su Twitch, ha deciso di mettersi a giocare ad Among Us in diretta, scatenando il putiferio. Among Us è di fatto un gioco vecchio di due anni, per di più “indie”. Eppure, proprio in funzione della sua trama apparentemente semplice, ma allo stesso tempo geniale, ha fatto boom.

In pochissimi giorni i giocatori attivi sono passati dall’esere poche decine a 1,5 milioni di persone in giro per il mondo. E anche molti altri youtuber e utenti di Twitch come Gabbo l’hanno scoperto. Senza più riuscirne a staccarsene!

Ma come funziona questo gioco così chiacchierato?

Among us è scaricabile su iOS e Android ed è disponibile anche su desktop.

Il gioco si svolge fra un massimo di dieci giocatori. Dieci utenti si ritrovano su un’astronave (da qui l’outfit da astronauta diventato virale) e devono svolgere alcune mansioni. Il problema è che all’interno della ciurma ci sono degli impostori il cui scopo è uccidere gli altri o sabotare il loro lavoro.

Sodapoppin Plays: Among Us ep1

Ogni volta che viene trovato il cadavere di un’astronauta bisogna segnalarlo, il gioco si ferma per permettere ai giocatori di discutere via chat sui chi fosse l’impostore e cercare di buttarlo fuori.

I buoni vinceranno se riusciranno a buttare fuori tutti gli impostori o a completare tutte le mansioni. Gli impostori invece vinceranno se riusciranno ad uccidere tutti o a sabotare il loro lavoro.

Il successo virale di Among Us ha generato un hype incredibile che ha dato via ad un’infinità di meme online. Qui sotto alcuni dei più divertenti.