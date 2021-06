Ilary Blasi ha condotto su Canale 5 l’ultimo appuntamento di questa stagione del reality, l’Isola dei Famosi. In questo viaggio è accompagnata da ben tre opinionisti: Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Sei i finalisti che si sono sfidati in una serata piena di sfide, duelli e testa a testa: Matteo Diamante, 32 anni fa parte del cast de La Pupa, Il Secchione e Viceversa 2021; Beatrice Marchetti, 24 anni modella; Ignazio Moser, 28 anni imprenditore e ciclista professioniale; Andrea Cerioli, 32 anni ex tronista di Uomine e Donne; Valentina Persia, 49 anni comica, cabarettista, attrice e ballerina italiana e Simone Paciello, in arte Awed, 24 anni youtuber e influencer napoletano. Ad accedere alla finalissima, Valentina e Awed, ma solo uno di loro si è aggiudicato il premio di vincitore di questa edizione. In palio un premio del valore di €100.000 e il 50% del denaro verrà dato in beneficienza.

Awed è il vincitore assoluto di questa edizione

Per la prima volta in assoluto, il vincitore del L’Isola dei Famosi è stato incoronato direttamente in Honduras.

Non sono mancati i momenti emozionanti nè tantomento quelli adrenalinici. Videomessaggi e ospiti che sono arrivati in Honduras per trovare i loro cari e sfide. Dopo una manche finale a suon di sfide, Valentina e Awed sono pronti per scoprire il verdetto definitivo. Awed dopo aver vinto il televoto flash con il 33% contro Andrea è ufficialmente uno dei finalisti e si sfiderà contro Valentina per capire chi dei due vincerà l’Isola. Il pubblico che ha il potere assoluto ha deciso che il naufrago che vince l’Isola dei Famosi 2021 è Awed con il 61%.



Awed ha dedicato la sua vittoria alla madre, al padre, a sua sorella, al fratello, a tutti i suoi migliori amici e a tutte le persone che lo seguono dal ‘2012.

Anche gli altri ragazzi finalisti, che hanno lasciato la Palaba, hanno raggiunto il vincitore. Se vi siete persi la puntata la potete rivedere “qui”.

Chi è Awed: ecco la sua biografia!

Simone Paciello in arte Awed è uno youtuber, scrittore e attore italiano. Ha partecipato alla prima e seconda edizione di Social Face in onda su Sky e è stato uno dei protagonisti del film «Un Natale al Sud» insieme a Massimo Boldi. È sicuramente uno degli youtuber più amati in Italia, con oltre 1,5 milioni di iscritti al proprio canale che vanta oltre 228 milioni di views complessive.

Nel 2015 vince il premio ai Web Show Awards nella categoria Top Reviews. Nel 2017 esce il suo primo libro «Penso ma non lo penso» per Mondadori Electa. Insieme ad Amedeo preziosi Riccardo Dose realizza anche due singoli di successo: “Scusate per il disagio”, che ottiene oltre 27 mln di views su Youtube e quasi 6 milioni di streaming su Spotify, diventando disco d’oro e “Ho anche dei difetti” con quasi 5 mln views su Youtube. Nel 2019 partecipa alla nuova edizione di Ciao Darwin. A luglio del 2019 esce per Sony il terzo atteso singolo insieme a Riccardo Dose e Amedeo Preziosi: CHE DISASTRO.