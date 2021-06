Luke Hemmings dei 5SoS si sposa: ecco chi è la futura moglie (Foto)

Luke Hemmings si sposa! OMG! Il chitarrista dei 5 Seconds of Summer ha annunciato nelle scorse ore il fidanzamento ufficiale con la sua futura moglie! Ma chi è la fortunata che potrà stare per tutta la vita con il bel Luca? Scopriamolo insieme!

Luke Hemmings si sposa: ecco chi è la sua futura moglie

Luke ha annunciato la bella notizia tramite una serie di romantiche foto in compagnia della sua compagna. Stiamo parlando di Sierra Deaton!

Chi è Sierra Deaton?

Sierra, per quelli di voi che non la conoscessero, è una cantante statunitense di origini asiatiche, vietnamite per essere precisi.

Nata a Filadelfia (Pennsylvania) l’11 febbraio 1991, Sierra è cresciuta a Orlando, in Florida.

Sierra ha una sorella maggiore chiamata Lara Deaton e ha frequentato la Lake Howell High School e The University Of Central Florida.

Fra le sue passioni, oltre al canto, c’è la danza! Sierra balla infatti da quando aveva due anni e ha studiato danza classica, jazz,hip-hop,tip tap, danza moderna e altre ancora.

Insieme ad Alex Kinsey, Sierra ha fondato il duo Alex & Sierra. Nel 2013 i due artisti hanno partecipato insieme a The X Factor USA, vincendo la competizione. Purtroppo però nel 2017 i due interrompono la loro relazione e di conseguenza sciolgono il gruppo e intraprendono carriere soliste. Una piccola curiosità: Sierra ha fatto coming out come bisessuale e ha ricevuto il supporto e l’amore del suo futuro marito Luke in un recente post pubblicato in occasione del Pride Month.

Ecco con quali parole Luke ha annunciato il fidanzamento con Sierra:

Con le mani che mi tremavano e con il cuore colmo d’amore ho fatto la proposta alla mia migliore amica, qualche mese fa. Ti amo Thao e non potrei immaginare la mia vita senza di te.

Sierra e Luke si conoscono dal febbraio del 2018.