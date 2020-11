Chi è Conan Gray: tutte le curiosità sul giovane cantante di Maniac

Per la sezione emergenti di Ginger Generation di oggi vi parliamo di Conan Gray, un giovane e promettente artista del quale, siamo sicuri, vi innamorerete a prima vista (e ascolto). Conan, grazie a hit come Maniac e Heather, si è rapidamente trasformato in un nuovo fenomeno virale. Scopriamo insieme tutte le curiosità su di lui!





Chi è Conan Gray: ecco tutte le curiosità su di lui!

Conan Gray nasce a Lemon Grove, in California, il 5 dicembre 1998.

Come possiamo intuire dai suoi tratti, Conan ha origini che vengono da lontano. Il padre è infatti irlandese, mentre la madre è giapponese. Conan ha vissuto per due anni a Hiroshima in Giappone da piccolo, visto che la sua famiglia si è dovuta occupare per un po’ di tempo del nonno, per motivi di salute.

La sua carriera da artista inizia ufficialmente nel 2013, quando apre per la prima volta il suo canale Youtube, all’età di soli 9 anni! I suoi primi video raccontano la sua vita di tutti i giorni in una piccola cittadina del Texas dove si trasferisce con la famiglia. In breve tempo, Conan è riuscito grazie al suo canale a superare il totale di 25 milioni di visualizzazioni.

Il suo debutto discografico però Conan Gray lo fa nel marzo 2017, con la pubblicazione del singolo Idle Town. Nel 2018 Conan pubblica il suo EP d’esordio Sunset Season. Tuttavia, è grazie al boom di TiK Tok che Conan Gray ottiene finalmente un risconoscimento a livello mondiale.

Proprio su Tik Tok i suoi recenti brani, Maniac e Heather, sono diventati virali. Con migliaia e migliaia di video pubblicati, Conan si è così trasformato in una vera e propria superstar.

Conan Gray - Heather (Official Music Video)

Watch this video on YouTube

Nel 2020, Conan è riuscito a pubblicare il suo secondo album Kid Krow, che potete acquistare qui sotto.





Di recente, inoltre, Conan ha avuto il piacere di collaborare con un altro dei nostri artisti preferiti: Lauv| Qui sotto trovate il video ufficiale della hit Fake!