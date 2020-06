TikTok: trend, challenge, canzoni e i video della settimana del 19 giugno

Anche questa settimana TikTok ci regala tanti nuovi video, challenge e tendenze davvero divertenti ma anche educative! Ecco tutto quello che non dovete recuperare se vi siete persi qualche trend sulla piattaforma.

Nasce il programma #ImparaConTikTok, volto a divulgare i video didattici, dalla letteratura allo sport, dalla musica al lifestyle, dalla cucina ai viaggi, fino alle questioni sociali. Sono, infatti, innumerevoli i contenuti condivisi dai creator che coprono una vasta gamma di categorie, tanto che il tag ufficiale conta già oltre 245 milioni di visualizzazioni!

Tra i primi ad aver accolto con entusiasmo l’iniziativa l’Unione Nazionale Consumatori (@massimilianodona) che proprio in questi giorni con #cucinasenzasprechi sta favorendo la conoscenza del tema dello spreco alimentare su TikTok.

Anche l’associazione no-profit Diversity, presieduta da Francesca Vecchioni, si è unita: grazie a TikTok promuoverà la valenza positiva della diversità, patrimonio prezioso per tutti e tutte.

Ad annoverarsi fra le iniziative educational, anche l’hashtag challenge #MuseoACasa: Se casa tua fosse un museo, come descriveresti i tuoi capolavori? Indossa i panni del critico d’arte e guidaci per un tour nel tuo #museoacasa

IN BOCCA AL LUPO MATURANDI!

Il 17 giugno sono iniziati gli orali della maturità! L’Esame di Stato ricordato per le notti insonni che genera a tutte le generazioni di maturandi quest’anno ha nuove modalità dettate dall’emergenza Coronavirus. Ciò che non cambia è la fibrillazione, le tensioni, il tempo passato a studiare con i compagni di classe per l’ultima volta. Su TikTok i video che raccontano il particolare momento ricco di emozioni sono molteplici – l’hashtag #maturità2020 conta oltre 36 milioni di visualizzazioni – e c’è chi come Luca di Bartolomeo ben rappresenta tutte le diverse tipologie di studenti: nostalgico, ansioso o già nel mood vacanze? –

Ma per vincere paure e ansie, meglio ascoltare i consigli di chi ci è già passato, meglio ancora di un professore che di esami di maturità ne ha fatti molti, oltre al suo. Ecco i consigli di Sandro Marenco – https://vm.tiktok.com/JJMqyMM/

CHALLENGE E TREND DEL MOMENTO

Come si prospetta l’estate 2020 su TikTok? Diversa e inaspettata, ma a raccontarlo sono gli stessi utenti della piattaforma realizzando un TB all’anno passato sulle note dell’ultimo singolo di Fedez “Bimbi per Strada”. E l’hashtag #estatexstrada è subito trend!







Impersonificare personaggi o trasformare se stessi per catapultarsi nelle situazioni più disparate, il trend #Comemivestirei ha stuzzicato la fantasia di molti creator! GiadaBurr ha descritto con diversi outfit come vede varie regioni italiane, Jessica Da Pozzo ha mostrato i look che adotterebbe se vivesse in un cartone animato, Liisa Siimpson ha impersonato uno studente della casata Serpeverde in diversi momenti di una giornata ad Hogwarts.

I creator appassionati di fotografia e moda non si sono lasciati scappare l’occasione di partecipare alla #voguechallenge! Grazie alla challenge potete sognare di finire sulla copertina del prestigioso magazine. Fra questi Azzurra Neroni, Damn Tee e, nella versione più ironica, Cecilia Cantarano.

TIKTOK WALK OF FAME

Musica, trend e celebrità:

Chris Martin, frontman Coldplay, ha cantato il ritornello della sua Viva La Vida utilizzando come base il video realizzato durante la quarantena dal duo composto da Mirko e Valerio. I ragazzi di 12 anni originari dalla Sicilia continuano a far impazzire il pubblico dell’artista da oltre un mese generando continui apprezzamenti.

“Hola Kitty” di Elettra Lamborghini fa tendenza tanto che sulle sue note si sono esibiti anche Iconize e Chadia Rodriguez in uno scherzoso balletto.

La mitica attrice inglese premio Oscar Judi Dench ha dimostrato che non c’è limite d’età per divertirsi su TikTok. A 85 anni si è dilettata con il nipote Sam Williams, che ha poi pubblicato il video sul suo canale, a interpretare una coreografia sulle note di Laxed Siren Beat.

Una star… col velo: Suor Claudia, nota come @hermanacluaida, originaria dell’Argentina vive nella casa generalizia di Roma, e con i suoi video in perfetto stile TikTok volti a diffondere il messaggio cristiano ha conquistato oltre 70 mila follower.

Avete seguito i nuovi trend sulla piattaforma?