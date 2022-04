TikTok è Official Entertainment Partner di Eurovision Song Contest 2022

L’Eurovision 2022 diventa ancora più social! L’attesissima kermesse europea, infatti, ha annunciato di aver stretto una partnership molto importante con la piattaforma social più in voga del momento: TikTok sarà infatti l’Official Entertainment Partner della 66° edizione di Eurovision, che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio ispirato al tema “The Sound of Beauty”.

Lo ha annunciato l’ente organizzatore, European Broadcasting Union: per la prima volta la community globale di TikTok, che ha superato di oltre un miliardo di persone, sarà il cuore pulsante dell’evento.

Come funzionerà la partnership tra TikTok ed Eurovision 2022:

In qualità di Entertainment Partner, TikTok celebrerà la musica, gli artisti, i Paesi, la storia e all’evento stesso, portando la magia di Eurovision al suo pubblico appassionato di musica in tutto il mondo. Grazie a una programmazione dedicata, le playlist musicali e contenuti di backstage, la community di TikTok potrà vivere da vicino tutto ciò che rende Eurovision l’evento musicale più guardato, amato e celebrato del mondo.

Quest’anno, grazie alla partnership, i fan saranno ancora più vicini agli artisti: dalle prove fino al Grand Final, per vivere Eurovision in modo ancora più profondo e coinvolgente.

In attesa del Gran Final, previsto tra un mese (il 14 maggio), EBU – che organizza il concorso dal 1956 – ha confermato che entrambe le semifinali e la serata finale stessa saranno trasmesse LIVE tramite l’account Eurovison, in un format verticale unico creato appositamente per TikTok che unirà, durante le varie performance sul palco, la diretta ufficiale a momenti esclusivi di backstage.

La community avrà accesso a contenuti dal backstage di tutti gli artisti che partecipano alle prime prove, disponibili esclusivamente su TikTok. Inoltre, in vista delle serate live del 10, 12 e 14 maggio, i team TikTok di tutta Europa lavoreranno con i rispettivi rappresentanti nazionali e sull’app verrà creato un hub per tutti i contenuti dedicati a Eurovision.

Le playlist con le canzoni dei concorrenti saranno protagoniste della pagina Suoni, consentendo agli utenti di creare e condividere i propri video, portando in vita la musica del festival come solo la community TikTok sa fare.

Come seguire Eurovision 2022 su TikTok:

L’account TikTok di Eurovision presenterà ogni giorno contenuti esclusivi dedicati alla manifestazione, compresi i momenti più belli della giornata e le scene dietro le quinte di un l’evento che è destinato a conquistare Torino e non solo. Nelle prossime settimane, inoltre, verranno svelate anche le programmazioni nazionali.

L’hashtag #Eurovision2022 è già online, per consentire ai fan in tutto il mondo di dimostrare la loro creatività e celebrare l’allegria della gara musicale più grande e più amata al mondo. Diventa anche tu parte della magia dell’Eurovision seguendo @Eurovision: il conto alla rovescia verso Torino comincia su TikTok.