TikTok: le tendenze, i Per te e i video più belli del 20 aprile 2020

Prosegue in questo difficile periodo di quarantena la nostra analisi su tutte le ultime tendenze di TikTok, il social network oggi più amato dai giovani (e non!). Come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, infatti, la piattaforma nata in Cina sta andando fortissimo anche fra gli adulti, annoiati per colpa di questa reclusione forzata!

Cosa sarà successo, dunque, nel corso di questa nuova settimana di aprile su TikTok? Scopritelo qui sotto insieme alla redazione di Ginger!

I trend del 20 aprile su TikTok

#sbrigati: su su, muovetevi! Non c’è tempo, siamo già in ritardo!

#Batterista: c’è un nuovo filtro di TikTok che vi permette di trasformarvi in musicisti improvvisati!

#houseparty: ecco la challenge lanciata da Annalisa Scarrone e legata al suo nuovo singolo!

#ilverote: tutti noi di fronte agli altri abbiamo una maschera. E se la lasciassimo cadere?

#festaincasa: è la challenge lanciata dal singolo Le Feste di Pablo! Ecco di cosa parla la canzone!

#chitarrarock: qualunque oggetto, all’occorenza, può trasformarsi in una chitarra! Ecco dove trovare i migliori video di “air guitar”.

I Per te

La sezione dei Per Te di TikTok varia da utente ad utente in base all’algoritmo di TikTok, di cui ancora non si conosce benissimo il funzionamento. In linea generale, nei Per te troverete video che sono in linea con gli utenti che già seguite, con i video che vedete più spesso e con il tipo di contenuti che voi stessi caricate sul vostro profilo.