Anche questa settimana TikTok ci regala tanti nuovi video, challenge e tendenze davvero divertenti ma anche educative! Ecco tutto quello che non dovete recuperare se vi siete persi qualche trend sulla piattaforma.

Nasce il programma #ImparaConTikTok, volto a divulgare i video didattici, dalla letteratura allo sport, dalla musica al lifestyle, dalla cucina ai viaggi, fino alle questioni sociali. Sono, infatti, innumerevoli i contenuti condivisi dai creator che coprono una vasta gamma di categorie, tanto che il tag ufficiale conta già oltre 245 milioni di visualizzazioni!

Tra i primi ad aver accolto con entusiasmo l’iniziativa l’Unione Nazionale Consumatori (@massimilianodona) che proprio in questi giorni con #cucinasenzasprechi sta favorendo la conoscenza del tema dello spreco alimentare su TikTok.

Anche l’associazione no-profit Diversity, presieduta da Francesca Vecchioni, si è unita: grazie a TikTok promuoverà la valenza positiva della diversità, patrimonio prezioso per tutti e tutte.

Ad annoverarsi fra le iniziative educational, anche l’hashtag challenge #MuseoACasa: Se casa tua fosse un museo, come descriveresti i tuoi capolavori? Indossa i panni del critico d’arte e guidaci per un tour nel tuo #museoacasa

IN BOCCA AL LUPO MATURANDI!

Il 17 giugno sono iniziati gli orali della maturità: l’Esame di Stato ricordato per le notti insonni che genera a tutte le generazioni di maturandi quest’anno ha nuove modalità dettate dall’emergenza Coronavirus. Ciò che non cambia è la fibrillazione, le tensioni, il tempo passato a studiare con i compagni di classe per l’ultima volta. Su TikTok i video che raccontano il particolare momento ricco di emozioni sono molteplici – l’hashtag #maturità2020 conta oltre 36 milioni di visualizzazioni – e c’è chi come Luca di Bartolomeo ben rappresenta tutte le diverse tipologie di studenti: nostalgico, ansioso o già nel mood vacanze? – https://vm.tiktok.com/JJMweJw/

Ma per vincere paure e ansie, meglio ascoltare i consigli di chi ci è già passato, meglio ancora di un professore che di esami di maturità ne ha fatti molti, oltre al suo. Ecco i consigli di Sandro Marenco – https://vm.tiktok.com/JJMqyMM/

CHALLENGE E TREND DEL MOMENTO

Come si prospetta l’estate 2020? Diversa e inaspettata, ma a raccontarlo sono gli stessi utenti della piattaforma realizzando un TB all’anno passato sulle note dell’ultimo singolo di Fedez “Bimbi per Strada”. E l’hashtag #estatexstrada è subito trend!

Impersonificare personaggi o trasformare se stessi per catapultarsi nelle situazioni più disparate, il trend #Comemivestirei ha stuzzicato la fantasia di molti creator: GiadaBurr ha descritto con diversi outfit come vede varie regioni italiane, Jessica Da Pozzo ha mostrato i look che adotterebbe se vivesse in un cartone animato, Liisa Siimpson ha impersonato uno studente della casata Serpeverde in diversi momenti di una giornata ad Hogwarts.

I creator appassionati di fotografia e moda non si sono lasciati scappare l’occasione di partecipare alla #voguechallenge, per sognare di finire sulla copertina del prestigioso magazine. Fra questi Azzurra Neroni, Damn Tee e, nella versione più ironica, Cecilia Cantarano.

TIKTOK WALK OF FAME

Musica, trend e celebrità:

Chris Martin, frontman Coldplay, ha cantato il ritornello della sua Viva La Vida utilizzando come base il video realizzato durante la quarantena dal duo composto da Mirko e Valerio. I ragazzi di 12 anni originari dalla Sicilia continuano a far impazzire il pubblico dell’artista da oltre un mese generando continui apprezzamenti – https://vm.tiktok.com/JJMD1DF/

“Hola Kitty” di Elettra Lamborghini fa tendenza tanto che sulle sue note si sono esibiti anche Iconize e Chadia Rodriguez in uno scherzoso balletto – https://vm.tiktok.com/JJdqSu8/

La mitica attrice inglese premio Oscar Judi Dench ha dimostrato che non c’è limite d’età per divertirsi su TikTok. A 85 anni si è dilettata con il nipote Sam Williams, che ha poi pubblicato il video sul suo canale, a interpretare una coreografia sulle note di Laxed Siren Beat – https://vm.tiktok.com/JJMA3Ef/

Una star… col velo: Suor Claudia, nota come @hermanacluaida, originaria dell’Argentina vive nella casa generalizia di Roma, e con i suoi video in perfetto stile TikTok volti a diffondere il messaggio cristiano ha conquistato oltre 70 mila follower.

Avete seguito i nuovi trend sulla piattaforma?