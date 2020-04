TikTok, ecco chi è Vincenzo Tedesco: info, bio e curiosità

Ha solo 22 anni e arriva da Giffoni, sì la città del famoso festival. Stiamo parlando di Vincenzo Tedesco creator dal 2018 il cui obiettivo principale è mostrarsi sempre per quello che si è, esaltando il suo lato dolce ma anche divertente.

Non ha paura di mostrarsi per quello che è veramente e ne ha fatto il suo punto di forza. Lavora come commesso da Sephora e ha scelto TikTok per lanciare le sue passioni, usandolo come passatempo e diversivo per le sue giornate.

Vincenzo Tedesco: essere sé stessi

Grazie a TikTok che ho ritrovato la voglia di mostrarmi per quello che sono, senza la paura di essere criticato e offeso per la mia omosessualità. Anzi, condividendo giornalmente parte della mia vita ho imparato a divertirmi e ironizzare anche sugli aspetti più negativi per sdrammatizzare ciò che accadeva attorno a me. Oggi, con oltre un milione di utenti che mi seguono, cerco di trasmettere messaggi positivi, dal sorriso con cui affrontare una giornata alla voglia di superare i propri limiti o quelli imposti dalla società.

Curiosità

Vincenzo è un vero appassionato della piattaforma. Non ha un creator o una challenge preferita ma gli piace molto vedere cosa fanno gli altri e seguire tutti i trend del momento. Più che prendere spunto dagli altri lo fa per divertirsi, mentre per i suoi contenuti cerca di essere originale al 100% mettendo tutto di sé nei suoi video.

Il suo obiettivo è quello di continuare a far divertire i suoi follower strappando loro un sorriso, come loro hanno fatto con lui.

Alcuni video

@vincenzotedesco97 Tagga la tua Bf se ti è capitato almeno una volta HAHAHHAHA ♬ suono originale – vincenzotedesco97

@vincenzotedesco97 Nuovo video ora su YouTube! Andate a vederlo🤪 ADESSO VOGIO PROPRIO VEDERE SE DITE CHE È PHOTOSHOP😜 ♬ suono originale – vincenzotedesco97