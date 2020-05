TikTok, ecco chi è Beatrice Gherardini: info, bio e curiosità

Ha 24 anni è ha iniziato ad usare TikTok per mettere a punto la sua creatività e avere spunti nuovi per la sua grande passione: il make up. Stiamo parlando di Beatrice Gherardini, studia Scienze della Comunicazione con l’amore per la moda e i trucchi che sono diventati il suo punto di forza sulla piattaforma.

Beatrice Gherardini: moda e make up

TikTok offre la possibilità di esprimersi al 100% facendo ciò che piace e che è in linea con le proprie passioni. È un luogo unico poiché privo di violenza o rivalità, e questi sono elementi che lo differenziano dagli altri social e piattaforme. Mi piace il fatto che offra la possibilità di crescere per ciò che vali e per quello che sei, restando fedeli alla propria autenticità. Inoltre, amo i video ed è proprio con questo formato che riesco ad esprimere appieno la mia creatività. Su TikTok posso creare e realizzare ciò che preferisco, ma allo stesso tempo dedico del tempo a me stessa e alla mia crescita personale. Poi i miei contenuti sulla piattaforma sono apprezzati, il che mi rende molto felice.

Curiosità

Il suo focus principale è il mondo del beauty e della modo, suoi cavalli di battaglia. Trova il tempo per cimentarsi anche con qualche piccolo consiglio per la vita quotidiana cercando di trarre ispirazione da tutto ciò che la circonda, oltre che a trasmettere sempre messaggi positivi come l’amore per sé stessi. I make up che le piace più ricreare su TikTok sono quelli a tema creepy e il make up da Grinch. In futuro spera di crescere ancora sulla piattaforma e migliorarsi sempre.

Alcuni video

E voi seguite Beatrice Gherardini su TikTok? Quale suo video preferite?