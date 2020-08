Un David Henrie nelle veste di regista e una Selena Gomez nei panni di produttrice. Così i due protagonisti de I Maghi di Waverly hanno unito le forze per il loro nuovo film This Is The Year.

Anche se Sel non reciterà nel film, mentre Dave ha una parte, hanno scelto un cast d’eccezione davvero molto interessante. A cominciare da Gregg Sulkin, grande amico di David e anche lui ha recitato nella serie Disney anni addietro. Nel cast anche Vanessa Marano (Switched At Birth), Jeff Garlin e nel cast ci sarà anche il fratello di Dave, Lorenzo James Henrie.

Come la stessa cantante di Boyfriend ha dichiarato, in un momento davvero complicato a causa dell’emergenza Covid-19, questo film vuole essere un grido di speranze e un inno alla gioia. Ecco perché hanno deciso di regalare ai fan una premiere davvero speciale il prossimo 28 agosto.





Con la partecipazione delle sorelle Charlie e Dixie D’Amelio, Selena e David guarderanno il film insieme ai fan. I biglietti per il virtual event potranno essere acquistati sul sito ufficiale dell’evento: https://thisistheyear.film

Ecco il trailer del film

Selena Gomez - This is the Year (Official Premiere Event)

La trama

Per conquistare la ragazza dei propri sogni, un ragazzo un po’ nerd parte per partecipare a un festival di musica famosissimo e per vedere la sua band preferita. Durante il viaggio lui e i suoi amici realizzano che non sempre tutto va come ci si aspetta e che l’amore lo si può trovare nei posti più inaspettati.

