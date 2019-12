IT Capitolo Due arriva finalmente in home video

IT Capitolo due è finalmente disponibile in home video. Penny Wise ha atteso, è tornato … e ha preso la forma del regalo perfetto e più spaventoso dell’anno.

Dedicato agli amanti del clown icona degli anni ’90, ai veri appassionati della saga IT Capitolo Due è il regalo must-have di questo Natale, disponibile dal 19 Dicembre in Digitale e in DVD, Blu-ray e 4K UHD.

IT Capitolo due:

Andy Muschietti riunisce il Club dei Perdenti per tornare al punto in cui tutto è iniziato con IT Capitolo Due. Il film è il seguito di IT del 2017, una storia nata dalla penna di Stephen King, acclamato sia dalla critica che dal pubblico e che ha incassato al Box Office oltre 700 milioni di dollari in tutto il mondo.

E per chi vuole passare una intera serata all’insegna di paura e divertimento con i propri amici durante le Feste, arriva anche il nuovo Cofanetto Blu-ray IT – 2 FILM COLLECTION: include i due film ed è arricchito da diversi contenuti speciali per vivere appieno il dietro le quinte della saga horror che è diventata un vero e proprio cult per diverse generazioni.

SINOSSI

Dopo 27 anni, IT è tornato. Quando le persone iniziano a scomparire a Derry, Mike chiede agli altri membri del Club dei Perdenti di tornare a casa per distruggere IT una volta per tutte. Segnati dal passato, i Perdenti devono superare le loro paure più profonde per sconfiggere Pennywise… che ora è più letale che mai.

Ecco tutte le versioni home video di It Capitolo 2:

IT – 2 FILM COLLECTION – BLU-RAY:

Include i film IT e IT Capitolo Due in alta definizione Blu-ray con alcuni contenuti speciali (IT) e il Commento audio del regista Andy Muschietti (IT Capitolo Due).

DVD include i seguenti contenuti speciali:

• Featurette Dietro le quinte: Finding the Deadlights

BLU-RAY include i seguenti contenuti speciali:

Documentari: The Summers of IT: Chapter One,You’ll Float Too e Chapter Two, IT Ends

Featurette Dietro le Quinte: This Meeting of the Losers’ Club Has Officially Begun – Pennywise Lives Again! – Finding theDeadlights.

Commento audio del regista Andy Muschietti

4K UHD include il Film in 4K UHD e in Blu-ray + un Bonus Disc Blu-ray con i seguenti contenuti speciali:

Documentari: The Summers of IT: Chapter One,You’ll Float Too e Chapter Two, IT Ends

Featurette Dietro le Quinte: This Meeting of the Losers’ Club Has Officially Begun – Pennywise Lives Again! – Finding theDeadlights.

Commento audio del regista Andy Muschietti

STEELBOOK da collezione in Blu-ray con disco bonus in un prezioso packaging da collezione

IN DIGITALE

Dal 19 Dicembre IT Capitolo Due sarà disponibile per l’acquisto ed il noleggio su tutte le piattaforme digitali: iTunes, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e a noleggio su Infinity e SKY Primafila.