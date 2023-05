The Summer I Turned Pretty 2: ecco la data d’uscita

Se aspettavate con ansia l’annuncio della data d’uscita di The Summer I Turned Pretty 2 sarete felici di sapere che l’attesa è finita. Amazon Prime Video e i profili social della serie tv hanno ufficialmente annunciato che la seconda stagione di The Summer I Turned Pretty debutterà sulla piattaforma streaming di Prime Video il prossimo 14 luglio. Purtroppo le notizie non finisco qui. La nuova stagione di The Summer I Turned Pretty non uscirà tutta in una sola data: gli episodi verranno distribuiti con rilascio settimanale fino al 18 agosto. In sostanza saremo in compagnia di Belly, Conrad e Jeramiah tutta l’estate.

Ecco il video annuncio della data d’uscita di The Summer I Turned Pretty 2

summer lasts longer this season ☀️ new episodes weekly starting july 14 pic.twitter.com/u8E4tRgT6B — The Summer I Turned Pretty (@thesummeritp) May 5, 2023

I titoli dei capitoli della nuova stagione di The Summer I Turned Pretty

Prime video ha anche diffuso i titoli dei nuovi episodi della serie tv creata da Jenny Han.

Love Lost Love Scene Love Sick Love Game Love Fool Love Fest Love Affair Love Triangle

Il cast di The Summer I Turned Pretty 2

Nel cast troviamo Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso con Colin Ferguson e Tom Everett Scott. al cast consolidato della prima stagione si aggiungono Elsie Fisher e Kyra Sedgwick.

Al timone della serie Prime Video troviamo gli showrunner Jenny Han e Gabrielle Stanton. Han, Stanton, e Karen Rosenfelt sono anche executive producer, insieme con Hope Hartman, Mads Hansen e Nne Ebong per wiip. La serie è una co-produzione Amazon Studios e wiip.