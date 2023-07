The Summer I Turned Pretty 2: Lola Tung e Chris Briney dicono la loro sulla scena romantica di Belly e Conrad

I primi tre episodi dell’attesissima The Summer I Turned Pretty 2 sono finalmente disponibili su Amazon Prime Video e iniziano ad arrivare le prime immagini dal set ed i primi racconti dal dietro le quinte. L’attenzione è tutta focalizzata sulla tanto chiacchierata scena romantica di Belly e Conrad collocata nell’episodio 2 della serie. Lola Tung e Chris Briney hanno rilasciato, finalmente, qualche dichiarazione in merito alla tanto attesa scena.

La scena d’amore tra Belly e Conrad in The Summer I Turned Pretty 2 raccontata dai protagonisti

Questa seconda stagione di The Summer I Turned Pretty, tra passato e presente, ci porta alla scoperta della relazione tra Belly e Conrad. Nell’episodio due, proprio mentre nel presente Belly sta per rincontrare Conrad, scopriamo che nel passato i due ragazzi hanno avuto un tenero momento d’amore. Proprio la scena d’amore tra Belly e Conrad è completamente assente nei libri.

Lola Tung ha dichiarato ai microfoni di Variety: “Siamo stati con Belly in molte prime volte. Era importante che il pubblico fosse con lei in quell’occasione.”

Quando è stato chiesto ai due attori di girare la scena, sia la Tung che Briney hanno avuto la possibilità di parlare con un intimacy coordinator che li ha guidati durante le riprese e li ha messi a proprio agio. “Mi sono sentita molto al sicuro in quell’ambiente – ha spiegato Lola – Hanno cercato di fare tutto il possibile per farci sentire a nostro agio e per renderci il lavoro più facile possibile… Sono molto grata che siamo stati in grado di controllarci l’un l’altro e di dare vita alla scena in un modo davvero splendido”.

Chris Briney ha invece precisato che durante quel momento c’è stata un’intensa attenzione al comfort e alla sicurezza di tutti ed ha raccontato che queste scene vengono girate per lo più a set chiuso. Ecco cosa ha dichiarato l’interprete di Conrad in merito all’importanza della scena nella storia d’amore tra Belly e Conrad: “Per loro è la cosa giusta. Entrambi si amano molto e si sentono al sicuro insieme. Quindi è una cosa familiare e confortevole, ma anche nuova ed eccitante per loro.”

