The Idol: ecco il nuovo poster ufficiale

The Idol, manca davvero molto poco al debutto della serie tv di Sam Levinson, il creatore di Euphoria. Lo show debutterà in anteprima mondiale and Festival del Cinema di Cannes e in esclusiva dal 6 giugno solo su Sky e Now.

Ecco il nuovo poster di The Idol

Il cast della serie

Oltre a The Weeknd e Lily-Rose Depp, nel cast troviamo anche Troye Sivan, Dan Levy, Da’Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie Ruby Jane, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son e Hank Azaria.

Amy Seimetz (The Girlfriend Experience, Atlanta, She Dies Tomorrow, Sun Don’t Shine) è la regista de vari capitolo della serie (anche se figura pure Lavison alla regia, quindi possiamo presumere che abbiano collaborato) oltre che a figurare come produttrice esecutiva. Sam Levinson (creatore di Euphoria), The Weeknd e Reza Fahim sono i creatori della serie ed i produttori esecutivi assieme a Joe Epstein, Seimetz, Ashley Levinson (Euphoria), Nick Hall (The White Lotus) e Sara E. White (Station 19).

A24 è la major che ha realizzato la serie distribuita poi da HBO, mentre Aaron Gilbert ha prodotto The Idol come i BRON.