The Summer I Turned Pretty 2: Jenny Han spiega l’assenza di Shayla

Siamo certe che avrete già visto i primi tre episodi di The Summer I Turned Pretty 2 e vi sarete accordi dell’assenza di Shayla interpretata da Minnie Mills. Jenny Han è recentemente intervenuta a spiegare i motivi dell’assenza del personaggio dai nuovo capitoli della seconda stagione della serie Amazon Prime Video.

Ecco perchè in The Summer I Turned Pretty 2 manca Shayla

Tutti i personaggi di The Summer I Turned Pretty 1, almeno i principali e più amati dai fan, sono tornati anche per la seconda stagione della serie. Tutti ma non Shayla interpretata da Minnie Mills. L’attrice vestiva i panni della fidanzata di Steven che alla fine della seconda stagione tornavano assieme dopo alcuni momenti difficili.

Quando i fan non hanno visto Shayla nei primi episodi della nuova stagione possiamo capire che si sia generata un po’ di confusione. A spiegare i motivi dell’ assenza del personaggio è intervenuta Jenny Han, sceneggiatrice e creatrice della serie oltre che autrice dei romanzi.

Ai microfoni di Entertainment Weekly l’autrice ha raccontato: “C’è stato un episodio per il quale stavamo cercando di averla, ma non ha funzionato, il che è un peccato perché ci sarebbe piaciuto dare un addio adeguato alla relazione tra Steven e Shayla. Ci sono molti personaggi della prima stagione che avremmo voluto vedere di più in questa stagione, ma la sfida della seconda stagione è la tempistica ristretta, che è di poco più di una settimana. L’altra sfida è il focus molto ristretto della trama del libro: è una storia che riguarda il dolore di Belly e il suo viaggio verso il perdono di se stessa, e ogni altra storia nello show deve essere irradiata da questo. Il lutto può far sì che le persone si rivolgano verso l’interno e guardino davvero le persone più care e vicine, quelle che sono sempre state presenti, e questa stagione rifletterà questo aspetto.“

Jenny Han non si è sbilanciata ma in parte i motivi di una simile scelta sono da attribuire al cambio di storyline di Steven dal romanzo alla serie. Senza farvi spoiler vi diciamo solo che vedrete bene come evolverà il suo rapporto con Taylor.