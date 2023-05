Eurovision 2023: video, testo e traduzione di Power di Diljá (Islanda)

Ecco il video ufficiale, il testo e la traduzione della canzone in gara a Eurovision Song Contest 2023.

In fondo all’articolo puoi guardare anche il video della performance, durante la semifinale di giovedì 11 maggio.

Il video ufficiale del brano

Testo Power di Diljá (Islanda) a Eurovision 2023

I’m ready to let you go

Won’t hold you back no more

And go on spread your wings and fly away

Been carrying you way too long

Like an obsession

I thought you were a living part of me

But I got my power in my hand

You hold no power over me

And I’ll take my flowers while I can

So let the love shower over me (Shower over)

Ho-oh, ah-ah-ah-ah

You hold no p-p-p-power over me

Ho-oh-oh, ah-ah-ah-oh-oh

You hold no p-p-p-power over me

I’m not doing this dance again

So goodbye old friend

And tired of finding meaning in the dark

I’m releasing all of you

In gratitude

Replacing you with light that fills my heart.

Traduzione

Sono pronto a lasciarti andare

Non ti trattengo più

E continua ad allargare le tue ali e vola via

Ti sto portando da troppo tempo

Come un’ossessione

Pensavo fossi una parte viva di me

Ma ho il mio potere in mano

Non hai alcun potere su di me

E prenderò i miei fiori finché posso

Quindi lascia che l’amore mi inondi (Doccia finita)

Ho-oh, ah-ah-ah-ah

Non hai alcun potere p-p-p su di me

Ho-oh-oh, ah-ah-ah-oh-oh

Non hai alcun potere p-p-p su di me

Non farò più questo ballo

Quindi addio vecchio amico

E stanco di trovare un significato nell’oscurità

Vi sto rilasciando tutti

In segno di gratitudine

Sostituendoti con la luce che riempie il mio cuore

Il video dell’esibizione a Eurovision 2023

(video a breve)