Irama: audio e testo di Melodia Proibita, il suo nuovo tormentone

Testo Melodia Proibita Irama: ecco finalmente la nuova canzone di Filippo!

Poteva essere un’estate senza Irama? Ma assolutamente no! Dopo il successo di Nera e Mediterranea, l’artista lombardo torna a farci ballare con una nuova hit, intitolata Melodia Proibita!

Gli elementi del tormentone ci sono tutti: un ritmo travolgente, una musica e un testo super sensuali e un Irama pronto a farci scatenare come non mai, dopo tanti mesi bui!

Qui sotto trovate audio e testo di Melodia Proibita di Irama!

Testo Melodia Proibita Irama



Cercami stasera

come una pantera cerca la sua preda

come chi guarda l’alba e aspetta un sogno che si avvera

segue il vento che si crea, ora sciogli la tua vela

portami dove c’er una croce nel silenzio

Dentro una macchina all’ombra di

quello sguardo di chi ha deciso

sento una musica avvolgerti

e se non finirà stasera

No non pensiamo a niente

tanto non ci serve

mentre mi stringerai vestita solo della mia pelle

tra le luci spente

suono una melodia proibita (X3)

Ci dividono due lettere

e c’ho il cuore come un’altalena

e lo so che non puoi scendere

lo vuoi prendere come un lecca lecca?

non torniamo a casa tanto non so più la strada e

tu vestita Prada, io una maglia dei Nirvana

io con te, tu con me

e balliamo fino a che

tu con me, io con te

sentiremo l’aria che ci sfiora

Dentro una macchina all’ombra di

quello sguardo di chi ha deciso

sento una musica avvolgerti

e se non finirà stasera

No non pensiamo a niente

tanto non ci serve

mentre mi stringerai vestita solo della mia pelle

tra le luci spente

suono una melodia proibita (X3)

Io con te no non è facile

sento che è incontrollabile

dentro di se una crisalide

dentro me la voglia che ho di te

Stasera no non pensiamo a niente

tanto non ci serve

mentre mi stringerai vestita solo della mia pelle

tra le luci spente

suono una melodia proibita (X3)