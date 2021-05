Testo Blue Aka 7even: ecco la nuova canzone del cantante!

Esce oggi, 21 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store AKA 7Even, il primo vero disco della carriera di Luca Marzano!

L’artista finalista di Amici 20 si è fatto conoscere e apprezzare per la sua grande umiltà e per il suo enorme talento, che gli è valso migliaia di streaming e un gigantesco affetto da parte dei fan.

Qui sotto trovate audio e testo di Torre Eiffel, una delle canzoni incluse nel disco di Aka 7Even!

qualcuno

qualcun0 ha acceso un fuoco da solo c’è un tasto

nessuno nessuno si fida per sbaglio, peccato

ma se non ti fidi di me ti faccio vedere

quanto tempo c’è perdere

quanto ghiaccio da rompere

quanti rischi da correre

quanta pelle da mordere, chilometri eh eh

(uuh) leva le nuvole

(uuh) guarda che cielo c’è

(uuh) non voglio scendere (uuh)

qualcuno qualcuno mi manderà a fancul0

lo accetto

Nettuno, Nettuno va sul mare per sbaglio

che onde!

e se è un mare di vino lo bevo

e se un mare d’inverno lo tremo (brr)

(uuh) leva le nuvole

(uuh) guarda che cielo c’è

(uuh) non voglio scendere (uuh)

rimaniamo fragili fino alle 4

ritorniamo a casa e battezziamo un gatto (adesso)

facciamo di tutto non so dire no (non so dire no)

ti so dire quanto amore ho

(uuh) leva le nuvole

(uuh) guarda che cielo c’è

(uuh, uuuh) non voglio scendere (uuuh)

qualcuno