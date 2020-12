Taylor Swift – right where you left me: testo, traduzione e significato

Nella versione fisica del disco evermore è contenuta la canzone di Taylor Swift r​ight where you left me, una delle due che i fan potranno ascoltare solo se acquisteranno il cd del secondo album a sorpresa pubblicato dalla cantante americana nel 2020.

r​ight where you left me parla di una ragazza che si sente bloccata dal momento in cui è finito un amore; racconta che la sua vita sembra essersi cristallizzata all’attimo in cui il fidanzato l’ha lasciata mentre cenavano al ristorante quando aveva 23 anni. La vita degli altri è andata avanti, il tempo è passato, ma lei è rimasta li ferma, intrappolata in quel dolore.

Annunciando il disco, Taylor ha scritto:

Devo annunciare con orgoglio che il mio nono album e sorellina di folklore uscirà a mezzanotte. Devo essere sincera. Non riuscivamo a smettere di scrivere. Continuavamo a trovare le stesse vibe di folklore e potevamo scegliere se lasciarlo andare e proseguire in mezzo alla foresta della sua musica. Abbiamo deciso di scavare più nel profondo. Non è una cosa che ho mai fatto. Di solito passa del tempo tra un’era e l’altra. Ma con folklore è stato tutto diverso. Quando l’ho composto non sembrava tanto una partenza ma quanto più un ritorno. Ho adorato scrivere queste canzoni con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB, and Justin Vernon. Questa volta abbiamo anche deciso di aggiungere qualche nuova persona al nostro tavolo.

Evermore:

Evermore contiene al suo interno un totale di 15 brani, più due pezzi inclusi nella versione Deluxe. Taylor ha lavorato a questi pezzi insieme agli stessi collaboratori del precedente Folklore, ovvero Aaron Dessner e il suo produttore storico Jack Antonoff; inoltre il disco ha anche tre featuring, ovvero HAIM, The National e Bon Iver. Con quest’ultimo, lo stesso del bellissimo duetto Exile, con lui ha interpretato il brano che dà il nome all’album.

Testo della canzone di Taylor Swift ​r​ight where you left me:

[Verse 1] Friends break up, friends get marriedStrangers get born, strangers get buriedTrends change, rumors fly through new skiesBut I’m right where you left meMatches burn after the otherPages turn and stick to each otherWages earned and lessons learnedBut I’m right where you left me [Pre-Chorus] Help, I’m still at the restaurantStill sitting in a corner I hauntCross-legged in the dim lightThey say, “What a sad sight”I, I swear you could hear a hair pin dropRight when I felt the moment stopGlass shattered on the white clothEverybody moved on, I, I stayed thereDust collected on my pinned-up hairThey expected me to find somewhereSome perspective, but I sat and stared [Chorus] Right where you left meYou left me no, you left me noYou left me no choice but to stay here foreverYou left me, you left me no, you left me noYou left me no choice but to stay here forever [Verse 2] Did you ever hear about the girl who got frozen?Time went on for everybody elseShe won’t know it, she’s still twenty-three inside her fantasyHow it was supposed to beDid you hear about the girl who lives in delusion?Breakups happen every day, you don’t have to lose itShe’s still twenty-three inside her fantasyAnd you’re sitting in front of me [Bridge] At the restaurant when I was still the one you wantCross-legged in the dim light everything was just rightI, I could feel the mascara runYou told me that you met someoneGlass shattered on the white clothEverybody moved on [Pre-Chorus] Help, I’m still at the restaurantStill sitting in a corner I hauntCross-legged in the dim lightThey say, “What a sad sight”I, I stayed thereDust collected on my pinned-up hairI’m sure that you got a wife out thereKids and Christmas, but I’m unawareCause I’m right where I cause no harmMind my businessIf our love died youngI can’t bear witnessAnd it’s been so longBut if you ever think you got it wrong [Chorus] I’m right whereYou left me (x3)You left me no choice but to stay here foreverYou left me (x3)You left me no choice but to stay here forever

Traduzione della canzone di Taylor Swift ​r​ight where you left me:

[Verse 1] Gli amici si lasciano, gli amici si sposano

Nascono sconosciuti, muoiono sconosciuti

I trend cambiano, i pettegolezzi volano verso nuovi cieli

ma io sono qui dove mi hai lasciata

i fiammiferi bruciano uno dopo l’altro

le pagine girano e si appiccicano l’una con l’altra

Soldi guadagnati e lezioni apprese

ma io sono qui dove mi hai lasciata

[Pre-Chorus] Aiuto, sono ancora al ristoranteancora seduta nell’angolo che ho infestatocon le gambe incrociate nella luce soffusadicono, “che visione triste”Io, io giuro di aver sentito la forcina caderenel momento in cui ho sentito tutto fermarsi

Vetro rotto sulla tovaglia bianca

tutti sono andati oltre, io, io sono rimasta qui

si è creata polvere sui miei capelli raccolti

si aspettavano che trovassi qualche luogo

qualche prospettiva, ma sono rimasta seduta a fissare

[Chorus] dove mi hai lasciatalasciata senza, lasciata senzalasciata senza altra scelta che restare qui per sempredove mi hai lasciatalasciata senza, lasciata senzalasciata senza altra scelta che restare qui per sempre [Verse 2] Hai sentito della ragazza che è rimasta congelata?il tempo è passato per tutti gli altriMa lei nn lo saprà, ha ancora 23 anni nella sua fantasiacome dovrebbe essereHai sentito della ragazza che vive nella disillusione?la gente si lascia ogni giorno, non devi impazzireha ancora 23 anni nella sua fantasiae sei seduto davanti a me [Bridge] Al ristorante, quando ero ancora quello che volevicon le gambe incrociate nella luce soffusa tutto andava beneIo, io ho sentito il mascara sciogliersimi ha detto che hai conosciuto un’altraVetro rotto sulla tovaglia biancatutti sono andati oltre [Pre-Chorus] Aiuto, sono ancora al ristoranteancora seduta nell’angolo che ho infestatocon le gambe incrociate nella luce soffusadicono, “che visione triste”Io, io sono rimasta li

si è creata polvere sui miei capelli raccolti

sono certa che hai una moglie la fuori

bambini e Natale, ma non lo so

perché sono qui dove non creo problemi

penso ai fatti miei

se il nostro amore è morto giovane

non posso portare testimoni

è passato tanto tempo

ma se pensi di aver sbagliato

[Chorus] sono qui dovemi hai lasciatalasciata senza, lasciata senzalasciata senza altra scelta che restare qui per sempre (x2)