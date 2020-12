Il 24 dicembre, in concomitanza con la vigilia di Natale, ci saranno BTS su Radio Deejay! E, no, non stiamo parlando di un semplice passaggio radiofonico. La rete radiofonica ce l’ha fatta e finalmente avrà ospiti i ragazzi, seppure da remoto, per una speciale intervista!

BTS su Radio Deejay alla Vigilia di Natale: ecco tutto quello che c’è da sapere

I BTS risponderanno a 4 domande, non una di più, dei fan italiani. Sarà questo il migliore dei regali di Natale possibili, visto che fino ad oggi da parte dei ragazzi la radio aveva ricevuto solo un semplice video saluto.

L’iniziativa è legata all’hashtag #BTSxRadioDEEJAY, entrato rapidamente nelle tendenze di Twitter. Sono già moltissimi i fan della BTS Army ad aver pubblicato le loro domande, con la speranza che i ragazzi possano rispondere.

Jimin, Jin, RM, J-Hope, Jungkoook, V e Suga non sono mai venuti nel nostro paese, eccezion fatta per le loro vacanze. I BTS non li abbiamo mai visti esibirsi su un palco italiano. E di certo il contesto pandemico non ha aiutato. Eppure le cose stanno cambiando.

Nella nostra intervista su Ginger Generation, per esempio, Seoul Mafia ci aveva rivelato che allo stato attuale delle cose non è più così improbabile. Ovviamente, una delle domande che i fan si fanno da più tempo riguarda proprio la possibilità concreta che i BTS un giorno possano esibirsi in Italia.

A che ora ci saranno i BTS su Radio Deejay?

A rispondere a questa domanda è stata la pagina di Say Waaad? su Twitter. L’appuntamento con le 4 domande ai BTS è fissato su Deejay intorno alle ore 21:30.

Se volete seguire l’evento in diretta streaming vi invitiamo a cliccare qui!