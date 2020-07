Raya and the Last Dragon: l’immagine che circola online è autentica?

Da qualche ora sul web circola un’immagine di Raya and the Last Dragon, il prossimo film targato Disney. Sebbene molti abbiano spacciato il poster per ufficiale non è chiaro se si tratti di un fan made oppure di un’immagine leakata.

La maggior parte dei fan propenderebbe per quest’ultima ipotesi data la somiglianza della protagonista, Raya, con la prima work art che era stata diffusa l’anno scorso al Disney D23 Expo.

Presentata come una sorta di poster, con tanto di titolo, ci mostra Raya e, sullo sfondo, la sagoma di un dragone.

Ecco qui l’immagine:

Questa invece l’immagine che era stata diffusa l’anno scorso:

L’idea del dragone che si staglia nel cielo resta. Questo ci fa pensare che l’immagine di Raya and the Last Dragon che circola online potrebbe non essere un fake. Tuttavia aspettiamo una conferma da parte dei canali ufficiali.

Raya and the Last Dragon sarà il 59° Classico Disney secondo il canone ufficiale. Il film sarebbe dovuto uscire nelle sale a novembre, ma a causa del Covid-19 la sua uscita è stata posticipata a marzo del prossimo anno.

Il film sarà diretto da Paul Briggs e Dean Wellins, i quali hanno già collaborato ad altri successi dello studio come Frozen e Zootropolis.

La trama del film

Le vicende del film si svolgono nel sud est asiatico ma in un mondo epico, dove regna sovrana la magia. Nel suo lungo e avventuroso viaggio, Raya incontrerà il drago Sisu, ispirato agli spiriti d’acqua in forma di drago. Il mostro non sarà esattamente quello che Raya si aspetterà di trovare. A quanto pare, Sisu è infatti un drago che è rimasto intrappolato nel corpo di un umano. Il suo obiettivo primario sarà dunque quello di liberarlo dalla sua condizione.