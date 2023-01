Amici 22: Megan e Gianmarco “Possiamo chiudere questa storia?”

Nel daytime di oggi di Amici 22, nonostante l’ultimo chiarimento di Megan e Gianmarco, i due ragazzi sembrano essere arrivati a una decisione definitiva.

“La mia proposta è: con tranquillità, con spontaneità vediamo se questa cosa funziona. Ma che, ci devi pensare?” aveva detto Gianmarco alla ballerina soltanto qualche giorno fa.

La decisione di Megan e Gianmarco

Oggi, però, forse è arrivato il momento di chiarire una volta per tutte la situazione. “Che problemi hai con me? Io sono qui” comincia Megan.

“Troppo tardi. Ti ho cercato tanto, sono stato male tanto, sono qui per fare altre cose, non voglio soffrire e stare male per delle mi***te da bambini. Non ce la faccio più, sto male per la tua assenza perché tu stai a divertirti, quando io ti cerco e ho bisogno di te, tu non ci sei. Possiamo chiudere questa storia, ti prego?” replica il ballerino.

“Va bene, la chiudiamo. La chiudiamo definitivamente però” è la risposta della ragazza.

“Sì non ce la faccio più. Penso che non ci sia la voglia di risolvere… non funziona più, non regge, più, è inutile parlare per capire qual è il problema. Questa storia bisognava chiuderla da tempo ma io non ho voluto perché ci tenevo, ci credo ancora ma se non c’è la voglia è inutile. Se non ho mai avuto il coraggio di compiere questa scelta è forse perché potevamo trovare la chiave, perché mi mancherà quando ti vengo a salutare, quando ci svegliamo insieme, quando andiamo a lezione insieme” .

“Sappi che ti voglio bene comunque, quindi se hai bisogno di qualsiasi cosa sappi che sono qui“conclude Megan.

“Anch’io. Per il bene di entrambi è inutile forzare le cose” risponde Gianmarco.

Cosa è successo oggi nel daytime di Amici 22

Samu, tramite un videoclip conosce chi è il suo nuovo sfidante confessando che è un suo amico, un ballerino “con un modo di ballare personale e ricercato“, e di sentirsi sopraffatto dalla paura di uscire “Non mi sto gestendo più in questo momento, ho accumulato un po’ troppo“.

Il nuovo allievo di Amici, Paky, racconta la sua storia e di come è nata la passione per il ballo, di come essa abbia sostituito il suo interesse giovanile per il calcio. Vanessa, invece, affronta il primo compito affidatole dalla Celentano ma purtroppo non lo supera.