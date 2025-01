Ilan Muccino eliminato da Amici 24: la scelta di Anna Pettinelli

Il 14 gennaio 2025, durante il daytime di Amici 24, la professoressa Anna Pettinelli ha deciso di eliminare il suo allievo Ilan Muccino. La decisione è stata motivata dalla professoressa da quella che ritiene una mancanza di miglioramenti significativi nel percorso del giovane cantante nella scuola.

“Non credo che due mesi possano cambiare la tua situazione“, ha spiegato Anna con un tono fermo ma dispiaciuto, dopo aver convocato Ilan in sala prove, aggiungendo che “è meglio che trovi la tua strada fuori“. La Pettinelli ha sottolineato la necessità per Ilan di crescere artisticamente, ma lontano dal programma, e di aver preferito dargli questa difficile comunicazione in un ambiente privato piuttosto che in studio durante la prossima puntata.

Ilan, visibilmente sconvolto e rimasto in un primo momento senza parole, ha accettato la decisione con dignità ma si è interrogato sul motivo per cui Anna lo aveva preso in squadra, dopo che Rudy Zerbi aveva deciso di eliminarlo dalla sua. La prof ha detto che avrebbe voluto dargli tempo ma i miglioramenti attesi purtroppo non ci sono stati e siccome non ha intenzione di portarlo al serale preferisce non trattenerlo nel programma, arrecandogli illusioni inutili.

Dopo aver salutato la professoressa, il ragazzo è tornato in casetta per condividere la notizia con i suoi amici, con Trigno e Vybes in particolare. Con la voce rotta dall’emozione, ma soltanto dopo aver elaborato l’accaduto, Ilan ha spiegato la situazione e ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto.

I compagni, commossi, lo hanno abbracciato e lo hanno incoraggiato a non mollare. L’allievo li ha salutati, promettendo che continuerà a seguire la sua passione per la musica. Dopo l’eliminazione di Rebecca con una sfida anticipata, anche per Ilan si tratta dunque di una doccia fredda, di un addio quasi del tutto inaspettato.

Cosa ne pensate dell’eliminazione di Ilan da Amici 24?