Taylor Swift annuncia l’uscita anticipata di Red (Taylor’s version)

Taylor Swift ha appena annunciato che il suo Red (Taylor’s Version) verrà rilasciato prima rispetto a quanto era stato programmato inizialmente.

“Ho delle notizie che credo ti piaceranno – la mia versione di Red uscirà una settimana prima rispetto a quanto era stato pianificato, il 12 novembre! Non vedo l’ora di celebrare il tredicesimo disco con te e il nostro nuovo/vecchio album crepacuore” ha rivelato su Twitter.

L’album comprende 30 brani, inclusa la prima canzone che Taylor Swift ed Ed Sheeran hanno scritto insieme, e sarebbe dovuto uscire il 19 novembre ma vedrà la luce, dunque, una settimana prima.

Red (Taylor’s Version): tracklist

1. State of Grace

2. Red

3. Treacherous

4. I Knew You Were Trouble

5. All Too Well

6. 22

7. I Almost Do

8. We Are Never Ever Getting Back Together

9. Stay Stay Stay

10. The Last Time (feat. Gary Lightbody of Snow Patrol)

11. Holy Ground

12. Sad Beautiful Tragic

13. The Lucky One

14. Everything Has Changed (feat. Ed Sheeran)

15. Starlight

16. Begin Again

17. The Moment I Knew

18. Come Back…Be Here

19. Girl At Home

20. State of Grace (Acoustic Version)

21. Ronan

22. Better Man

23. Nothing New (feat. Phoebe Bridgers)

24. Babe

25. Message In A Bottle

26. I Bet You Think About Me (feat. Chris Stapleton)

27. Forever Winter

28. Run (feat. Ed Sheeran)

29. The Very First Night

30. All Too Well (10 Minute Version)

“Non vedo l’ora di rispolverare le nostre più grandi speranze riscoprire i nostri ricordi insieme. Noi stiamo per realizzarne anche di nuovi, siccome Red (Taylor’s version) comprende così tante canzoni che non hai ancora ascoltato. Fino a quel momento io farò un conto alla rovescia e immaginerò tutto nella mia mente. In rosso fuoco” Taylor si era pronunciata così per annunciare la sua riedizione del disco.

A metà settembre, la cantautrice ha inciso per una seconda volta anche un singolo e si tratta di Wildest Dreams, tratto da un altro album, 1989.