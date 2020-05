Skam Italia 4: perché Edoardo ed Eleonora sono poco presenti nella quarta stagione

Se siete dei fan scatenati saprete già la risposta per la loro quasi assenza nella quarta stagione di Skam Italia. Edoardo ed Eleonora, protagonisti della terza stagione si sono trasferiti in America dopo la fine della scuola. Clicca qui per attivare l’offerta di Tim Super Fibra!

Come viene gestita la loro assenza in Skam Italia 4

La cosa è chiarissima appunto nella precedente stagione dove Eleonora Sava (Benedetta Gargari) decide di seguire il suo amato Edoardo Incanti (Giancarlo Commare) e vivere questo sogno americano insieme a lui. A dire la verità non sono del tutto assenti perché li vediamo di tanto in tanto nelle call con Sana e le altre e nel dialogo a distanza con suo fratello. Edoardo si vede un po’ meno, non avendo effettivamente molti rapporti con gli altri protagonisti se non per la sua relazione con Ele. Anche se lo vediamo apparire nei primi episodi alle spalle della ragazza mentre si trova in videochiamata proprio con Sana (Betrice Bruschi).

Nell’ultima puntata però (e qui occhio agli SPOILER) i due tornano per la fine della scuola e per trascorrere le vacanze tutti insieme così come avevano promesso.

Anche se a distanza Eleonora è stata un personaggio comunque presente, soprattutto per Sana che in un momento di difficoltà ha trovato in lei un importante appoggio e un’amica di cui potersi fidare.

Benedetta Gargari spiega la sua assenza in Skam Italia

La stessa attrice che interpreta Eleonora ha spiegato il perché sarebbe stata meno presente durante questa stagione.

Per esigenze di lavoro al di fuori della carriera di attrice sono stata meno presente durante le riprese. Sono comunque orgogliosa di ciò che abbiamo creato fino ad oggi insieme e faccio un grande in bocca al lupo a Bea che si è impegnata tantissimo e merita il vostro affetto. È la sua stagione.