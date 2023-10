Taylor Swift – 1989 (Taylor’s Version) – Suburban Legends: audio, testo e traduzione

Taylor Swift ha finalmente pubblicato il suo terzo re-recording: 1989 (Taylor’s Version)! Il disco contiene anche cinque canzoni inedite, tra cui Suburban Legends.

Significato della canzone:

In questa canzone Taylor parla di un amore finito, ma che è stato così magnetico da essere sempre destinato a diventare una leggenda suburbana.

Ascolta Suburban Legends di Taylor Swift:

Testo di Suburban Legends di Taylor Swift:

[Verse 1]

You had people who called you on unmarked numbers

In my peripheral vision

I let it slide like a hose on a slippery plastic summer

All was quickly forgiven

You were so magnetic it was almost obnoxious

Flush with the currency of cool

I was always turnin’ out my empty pockets

And when it came to you

[Chorus]

I didn’t come here to make friends

We were born to be suburban legends

When you hold me, it holds me together

And you kiss me in a way that’s gonna screw me up forever

[Verse 2]

I had the fantasy that maybe our mismatched star signs

Would surprise the whole school

When I ended up back at our class reunion

Walkin’ in with you

You’d be more than a chapter in my old diaries

With the pages ripped out

I am standin’ in a 1950s gymnasium

And I can still see you now

[Chorus]

I didn’t come here to make friends

We were born to be suburban legends

When you hold me, it holds me together

And you kiss me in a way that’s gonna screw me up forever

I know that you still remember

We were born to be national treasures

When you told me we’d get back together

And you kissed me in a way that’s gonna screw me up forever

[Outro]

Tick-tock on the clock, I pace down your block

I broke my own heart ‘cause you were too polite to do it

Waves crash on the shore, I dash to the door

You don’t knock anymore and my whole life’s ruined

Tick-tock on the clock, I pace down your block

I broke my own heart ‘cause you were too polite to do it

Waves crash to the shore, I dash to the door

You don’t knock anymore and I always knew it

That my life would be ruined

Traduzione:

[Verse 1]

Avevi persone che ti chiamavano da numeri sconosciuti

Nella mia visione periferica

Ho lasciato correre come una canna dell’acqua in una plastica estate

Tutto è stato velocemente perdonato

tu eri così magnetico che era quasi odioso

pieno della moneta dell’essere cool

provavo sempre a cercare nelle mie tasche vuote

quando si trattava di te

[Chorus]

Non sono venuta qui per trovare degli amici

siamo nati per essere leggende suburbane

quando mi stringevi, mi teneva insieme

e mi baciavi in un modo che mi ha rovinato per sempre

[Verse 2]

Ho avuto una fantasia in cui il suo segno zodiacale accoppiato male

sorprenderà tutta la scuola

quando tornerò alla rimpatriata di classe

entrando con te

sarai più di un capitolo nel mio vecchio diario

con la pagina strappata

Mi trovo in una palestra del 1950

e posso ancora vederti

[Chorus]

Non sono venuta qui per trovare degli amici

siamo nati per essere leggende suburbane

quando mi stringevi, mi teneva insieme

e mi baciavi in un modo che mi ha rovinato per sempre

So che ti ricordi ancora

siamo nati per essere tesori nazionali

quando mi hai detto che saremmo tornati insieme

e mi baciavi in un modo che mi ha rovinato per sempre

[Outro]

Tick-tock sull’orologio, vado su e giù per l’isolato

Mi sono spezzata il cuore da sola perché eri troppo gentile per farlo tu

le onde sbattono contro gli scogli, mi scaglio sulla porta

non bussi nemmeno più e tutta la mia vita è rovinata

Tick-tock sull’orologio, vado su e giù per l’isolato

Mi sono spezzata il cuore da sola perché eri troppo gentile per farlo tu

le onde sbattono contro gli scogli, mi scaglio sulla porta

non bussi nemmeno più e lo hai sempre saputo che

tutta la mia vita è rovinata

1989 (Taylor’s Version):

1989 (Taylor’s Version) è la quarta re-incisione della prima parte della discografia dell’artista, dopo Fearless TV, Red TV e Speak Now TV, uscito il 7 luglio. La notizia della pubblicazione del disco è avvenuta a sorpresa sul palco dell’ultima data della prima parte dell’Eras Tour, a Los Angeles, lo scorso 10 agosto. Il tour di Taylor Swift farà tappa anche in Italia per due date evento andate completamente sold out in poco tempo, in programma il 13 e 14 luglio 2024 allo Stadio San Siro di Milano.

“Sorpresa!!! 1989 (Taylor’s Version) sta per arrivare! Questo album ha cambiato la mia vita in innumerevoli modi e mi riempie di gioia annunciare che la mia versione di “1989” uscirà il 27 ottobre. Ad essere del tutto onesti, questa è la mia ri-registrazione preferita che abbia mai fatto perché le 5 tracce di From The Vault sono pazzesche. Non riesco a credere che siano state lasciate indietro. Ma non per molto!”

L’album, pubblicato originariamente nel 2014, certificato disco di platino in Italia con all’interno singoli come “Shake it off”, “Blank Space”, entrambi dischi di platino, e “Wildest Dreams”, recentemente certificato disco d’oro in Italia, ha già visto estratti “This Love (Taylor’s Version)” nel maggio 2022 come colonna sonora di “The Summer I Turned Pretty” e “Wildest Dreams (Taylors’ Version)”, dopo che il brano era diventato virale su TikTok.