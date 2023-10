Taylor Swift – 1989 (Taylor’s Version) – Is It Over Now?: audio, testo e traduzione

Taylor Swift ha finalmente pubblicato il suo terzo re-recording: 1989 (Taylor’s Version)! Il disco contiene anche cinque canzoni inedite, tra cui Is It Over Now?.

Significato della canzone:

Questo brano si riferisce senza dubbio alla relazione tumultuosa di Taylor con Harry Styles; la certezza viene da riferimenti chiari ad eventi accaduti durante la loro relazione: il primo è l’incidente che hanno avuto sulla neve quando lui ha perso il controllo del veicolo su cui erano e sono finiti in ospedale (ne parla anche in Out of The Woods) ed il secondo è il riferimento al vestito blu che indossava su una barca, si tratta dell’ultimo viaggio che hanno fatto insieme prima di lasciarsi. Abbiamo delle foto di paparazzi che mostrano Taylor molto triste, con appunto un vestito blu, andare via in barca.

Nella canzone Taylor racconta dell’incertezza che provava nella relazione, del comportamento scorretto di lui, ma anche del fatto che quell’amore era così forte che entrambi continuano a ricercare ovunque quelle emozioni.

Ascolta Is It Over Now? di Taylor Swift:

Testo di Is It Over Now? di Taylor Swift:

[Verse 1]

Once the flight had flown (Uh-huh)

With the wilt of the rose (Uh-huh)

I slept all alone (Uh-huh)

You still wouldn’t go

[Pre-Chorus]

Let’s fast forward to three hundred takeout coffees later

I see your profile and your smile on unsuspecting waiters

You dream of my mouth before it called you a lying traitor

You search in every maiden’s bed for somethin’ greater, baby

[Chorus]

Was it over when she laid down on your couch?

Was it over when he unbuttoned my blouse?

“Come here,” I whispered in your ear

In your dream as you passеd out, baby

Was it over then? And is it over now?

[Post-Chorus]

(Is it? Is it? Is it?)

[Verse 2]

Whеn you lost control (Uh-huh)

Red blood, white snow (Uh-huh)

Blue dress on a boat (Uh-huh)

Your new girl is my clone

[Bridge]

And did you think I didn’t see you?

There were flashin’ lights

At least I had the decency

To keep my nights out of sight

Only rumors ‘bout my hips and thighs

And my whispered sighs

Oh, Lord, I think about

Jumpin’ off of very tall somethings

Just to see you come running

And say the one thing I’ve been wanting, but no

[Pre-Chorus]

Let’s fast forward to three hundred awkward blind dates later (Oh)

If she’s got blue eyes, I will surmise that you’ll probably date her (Oh)

You dream of my mouth before it called you a lying traitor (Oh)

You search in every model’s bed for somethin’ greater, baby

[Chorus]

Was it over when she laid down on your couch?

Was it over when he unbuttoned my blouse?

“Come here,” I whispered in your ear

In your dream as you passed out, baby

Was it over then? And is it over now?

[Post-Chorus]

Oh-oh

(Is it? Is it? Is it?) Oh-oh

(Is it? Is it?)

[Bridge]

Think I didn’t see you?

There were flashin’ lights

At least I had the decency

To keep my nights out of sight

Only rumors ‘bout my hips and thighs

And my whispered sighs

Oh, Lord, I think about

Jumpin’ off of very tall somethings

Just to see you come runnin’ (Runnin’)

And say the one thing I’ve been wanting, but no

[Outro]

Flashin’ lights

Oh, Lord (Oh-oh)

Let’s fast forward to three hundred takeout coffees later (Oh-oh)

(Flashin’ lights)

I was hoping you’d be there

And say the one thing (Oh-oh) I’ve been wanting (Oh-oh)

(Flashin’ lights) But no

Traduzione:

[Verse 1]

Una volta che il volo è partito (Uh-huh)

con una rosa appassita (Uh-huh)

ho dormito da sola (Uh-huh)

ma tu non te ne sei andato

[Pre-Chorus]

Facciamo un salto in avanti di 300 caffè d’asporto

vedo il tuo profilo e il tuo sorriso su camerieri inattesi

il tuo sogno delle mie labbra, prima che ti chiamassi un traditore bugiardo

hai cercato nel letto di ogni signorina qualcosa di meglio, baby

[Chorus]

Era finita quando si è sdraiata sul tuo divano?

era finita quando lui ha slacciato la mia camicetta?

“Vieni qui,” ti ho sussurrato all’orecchio

nei tuoi sogni quando ti addormenti, baby

Era finita allora? è finita adesso?

[Post-Chorus]

(lo è? Lo è? Lo è?)

[Verse 2]

Quando hai perso il controllo (Uh-huh)

Sangue rosso, neve bianca (Uh-huh)

Vestito blu su una barca (Uh-huh)

La tua nuova ragazza è un mio clone

[Bridge]

E pensi che non ti abbia visto?

c’erano luci lampeggianti

almeno io ho avuto la decenza

di tenere le mie notti lontano dalla vista

solo rumor suo miei fianchi e cose

e i miei segni sussurrati

Oh, Dio, ti penso

saltando da qualcosa di molto alto

per vederti venire correndo

e dire che sono l’unica cosa che vuoi, no

[Pre-Chorus]

Facciamo un salto in avanti di 300 imbarazzanti appuntamenti al buio (Oh)

se lei ha gli occhi blu, potrei riassumere che probabilmente uscirai con lei (Oh)

il tuo sogno delle mie labbra, prima che ti chiamassi un traditore bugiardo

hai cercato nel letto di ogni modella qualcosa di meglio, baby

[Chorus]

Era finita quando si è sdraiata sul tuo divano?

era finita quando lui ha slacciato la mia camicetta?

“Vieni qui,” ti ho sussurrato all’orecchio

nei tuoi sogni quando ti addormenti, baby

Era finita allora? è finita adesso?

[Post-Chorus]

Oh-oh

(Is it? Is it? Is it?) Oh-oh

(Is it? Is it?)

[Bridge]

E pensi che non ti abbia visto?

c’erano luci lampeggianti

almeno io ho avuto la decenza

di tenere le mie notti lontano dalla vista

solo rumor suo miei fianchi e cose

e i miei segni sussurrati

Oh, Dio, ti penso

saltando da qualcosa di molto alto

per vederti venire correndo

e dire che sono l’unica cosa che vuoi, no

[Outro]

luci lampeggianti

Oh, Dio (Oh-oh)

Facciamo un salto in avanti di 300 caffè d’asporto (Oh-oh)

(luci lampeggianti)

Speravo che ci fossi

e avresti detto la cosa (Oh-oh) che sto aspettando (Oh-oh)

(luci lampeggianti) ma no

1989 (Taylor’s Version):

1989 (Taylor’s Version) è la quarta re-incisione della prima parte della discografia dell’artista, dopo Fearless TV, Red TV e Speak Now TV, uscito il 7 luglio. La notizia della pubblicazione del disco è avvenuta a sorpresa sul palco dell’ultima data della prima parte dell’Eras Tour, a Los Angeles, lo scorso 10 agosto. Il tour di Taylor Swift farà tappa anche in Italia per due date evento andate completamente sold out in poco tempo, in programma il 13 e 14 luglio 2024 allo Stadio San Siro di Milano.

“Sorpresa!!! 1989 (Taylor’s Version) sta per arrivare! Questo album ha cambiato la mia vita in innumerevoli modi e mi riempie di gioia annunciare che la mia versione di “1989” uscirà il 27 ottobre. Ad essere del tutto onesti, questa è la mia ri-registrazione preferita che abbia mai fatto perché le 5 tracce di From The Vault sono pazzesche. Non riesco a credere che siano state lasciate indietro. Ma non per molto!”

L’album, pubblicato originariamente nel 2014, certificato disco di platino in Italia con all’interno singoli come “Shake it off”, “Blank Space”, entrambi dischi di platino, e “Wildest Dreams”, recentemente certificato disco d’oro in Italia, ha già visto estratti “This Love (Taylor’s Version)” nel maggio 2022 come colonna sonora di “The Summer I Turned Pretty” e “Wildest Dreams (Taylors’ Version)”, dopo che il brano era diventato virale su TikTok.