Taylor Swift – 1989 (Taylor’s Version) – Now That We Don’t Talk: audio, testo e traduzione

Taylor Swift ha finalmente pubblicato il suo terzo re-recording: 1989 (Taylor’s Version)! Il disco contiene anche cinque canzoni inedite, tra cui Now That We Don’t Talk.

Significato della canzone:

Nella canzone Taylor si rivolge al suo ex con cui non parla più da un po’; lui non l’amava abbastanza e lei se ne è dovuta andare. Nonostante non ci siano contatti, però, il fantasma del ricordo è sempre presente nella sua vita: i suoi amici le raccontano le feste che lui frequenta, lei ne parla con cui mamma, è un pensiero costante.

Now That We Don’t Talk è molto probabile che parli di Harry Styles, non solo perché quella con lui è la storia d’amore che accompagna tutto il disco, ma anche perché all’inizio del brano fa riferimento al fatto che dopo la fine della loro storia si fatto crescere i capelli lunghi.

Ascolta Now That We Don’t Talk di Taylor Swift:

Testo di Now That We Don’t Talk di Taylor Swift:

[Verse 1]

You went to a party

I heard from everybody

You part the crowd like the Red Sea

Don’t even get me started

Did you get anxious though

On the way home?

I guess I’ll never, ever know

Now that we don’t talk

[Verse 2]

You grew your hair long

You got new icons

And from the outside

It looks like you’re tryin’ lives on

I miss the old ways

You didn’t have to change

But I guess I don’t have a say

Now that we don’t talk

[Chorus]

I call my mom, she said that it was for the best

Remind myself, the morе I gave, you’d want me less

I cannot bе your friend, so I pay the price of what I lost

And what it cost, now that we don’t talk

[Verse 3]

What do you tell your friends we

Shared dinners, long weekends with?

Truth is, I can’t pretend it’s

Platonic, it’s just ended, so

[Chorus]

I call my mom, she said to get it off my chest (Off my chest)

Remind myself the way you faded ‘til I left (Until I left)

I cannot be your friend, so I pay the price of what I lost (Of what I lost)

And what it cost, now that we don’t talk

[Outro]

I don’t have to pretend I like acid rock

Or that I’d like to be on a mega yacht

With important men who think important thoughts

Guess maybe I am better off now that we don’t talk

And the only way back to my dignity

Was to turn into a shrouded mystery

Just like I had seen when you were chasing me

Guess this is how it was to be now that we don’t talk

Traduzione:

[Verse 1]

Sei andato ad una festa

me lo hanno detto tutti

la tua parte di folla è come il Mar Rosso

Non farmi nemmeno cominciare

Ti venuta l’ansia

mentre tornavi a casa?

Immagino che non lo sarò mai, mai

Ora che non parliamo

[Verse 2]

Ti sei fatto crescere i capelli

Hai delle nuove icone

e dall’esterno

sembra che stai cercando di andare avanti

Mi mancano i vecchi tempi

Non dovevi cambiare

ma penso che non posso dire nulla

Ora che non parliamo

[Chorus]

Ho chiamato mia mamma, mi ha detto che è la cosa migliore

Mi ricordo, più ti ho dato, meno mi hai voluta

Non posso essere tua amica, quindi pago il prezzo di quello che ho detto

e cosa è costato, ora che non parliamo

[Verse 3]

Cosa hai detto ai tuoi amici che abbiamo

condiviso cene, weekend lunghi?

La fiducia è, non posso far finta che sia

platonico, è finita, quindi

[Chorus]

Ho chiamato mia mamma, ha detto di buttare tutto fuori (tutto fuori)

mi ricordo se che sei scomparso finchè non me ne sono andata (me ne sono andata)

Non posso essere tua amica, quindi pago il prezzo di quello che ho perso (di quello che ho perso)

e cosa è costato, ora che non parliamo

[Outro]

Non devo fingere che mi piace l’acid rock

o che mi piaccia stare su un mega yacht

con uomini importanti fai pensieri importanti

forse sto meglio adesso che non parliamo

e l’unico modo per riavere la mia dignità

è stato trasformarmi in un velato mistero

proprio come vedevo te quando mi cercavi

forse sto meglio adesso che non parliamo

1989 (Taylor’s Version):

1989 (Taylor’s Version) è la quarta re-incisione della prima parte della discografia dell’artista, dopo Fearless TV, Red TV e Speak Now TV, uscito il 7 luglio. La notizia della pubblicazione del disco è avvenuta a sorpresa sul palco dell’ultima data della prima parte dell’Eras Tour, a Los Angeles, lo scorso 10 agosto. Il tour di Taylor Swift farà tappa anche in Italia per due date evento andate completamente sold out in poco tempo, in programma il 13 e 14 luglio 2024 allo Stadio San Siro di Milano.

“Sorpresa!!! 1989 (Taylor’s Version) sta per arrivare! Questo album ha cambiato la mia vita in innumerevoli modi e mi riempie di gioia annunciare che la mia versione di “1989” uscirà il 27 ottobre. Ad essere del tutto onesti, questa è la mia ri-registrazione preferita che abbia mai fatto perché le 5 tracce di From The Vault sono pazzesche. Non riesco a credere che siano state lasciate indietro. Ma non per molto!”

L’album, pubblicato originariamente nel 2014, certificato disco di platino in Italia con all’interno singoli come “Shake it off”, “Blank Space”, entrambi dischi di platino, e “Wildest Dreams”, recentemente certificato disco d’oro in Italia, ha già visto estratti “This Love (Taylor’s Version)” nel maggio 2022 come colonna sonora di “The Summer I Turned Pretty” e “Wildest Dreams (Taylors’ Version)”, dopo che il brano era diventato virale su TikTok.