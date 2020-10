I Croods 2: Benedetta Porcaroli e Alice Pagani tra i doppiatori italiani

Dopo avervi mostrato il trailer dell’imminente I Croods 2, finalmente possiamo svelarvi qualcosa in più. Sono stati infatti resi noti i protagonisti del cast vocale tra vecchie conoscenze e new entry. Tra queste ultime ci sono anche Leo Gassmann, Alice Pagani e Benedetta Porcaroli che abbiamo visto di recente in Baby 3.

Nel film Alessandro Gassmann è Filo Superior, Virginia Raffaele è Speranza Superior e Benedetta Porcaroli è Aurora Superior. Mentre Francesco Pannofino è Grug, Alice Pagani è Hip e Leo Gassmann è Guy.

Guarda il trailer del film

I Croods 2: Una Nuova Era – Trailer Ufficiale (Universal Pictures) HD

I Croods 2 arriverà nei cinema a Natale.

Le voci italiane protagoniste del film inizieranno la loro avventura al doppiaggio in Ottobre. Li abbiamo raggiunti per un veloce commento ed ecco che ci hanno detto:

Alessandro Gassmann: “Dopo la meravigliosa esperienza del “Grinch” sono veramente felice di dare voce al protagonista del film di animazione “Croods 2 – Una Nuova Era” sequel di un successo internazionale che avevo visto al cinema e mi aveva divertito moltissimo, sono convinto che faremo un grandissimo lavoro”

Virginia Raffaele: “Non vedo l’ora di mettermi nei panni di Speranza Superior!

A proposito …. Ma ce li avevano i panni?!”

Beatrice Porcaroli: “Non ho mai fatto un doppiaggio per un cartone animato prima. Sono emozionatissima di fare questa esperienza e di potermi tuffare nei panni di Aurora! Non vedo l’ora di farvela conoscere!”

Francesco Pannofino:“Non vedo l’ora di rientrare nei panni di Grug….ma che dico panni! Nella pelliccia di Grug.”

Alice Pagani: “Sono così entusiasta di poter entrare nel mondo di HIP, empatizzare con la mia voce ogni suo sentimento. Sarà un’esperienza unica, non vedo l’ora!’

Leo Gassmann: “Sono felicissimo di partecipare a questo progetto e molto riconoscente per avermi dato questa opportunità che non davo per scontata essendo al momento io solo un cantante e uno studente universitario. Ce la metterò tutta per r

La sinossi ufficiale:

In questa nuova avventura Grug (Francesco Pannofino), Hip (Alice Pagani) Guy (Leo Gassmann) insieme a Hugga, Tonco e Nonna partono alla ricerca di un posto più sicuro in cui vivere, un posto che possono chiamare ‘Casa’. Alla fine del lungo viaggio scoprono un luogo meravigioso che sembra soddisfare tutti i loro desideri MA…. c’è solo un problema: è occupato da un’altra famiglia, I Superior!

I Superior sono una moderna famiglia composta da Filo, il capofamiglia (Alessandro Gassmann), la mamma Speranza (Virginia Raffaele) e la figlia adolescente Aurora (Benedetta Porcaroli). I Superior, con la loro ingegnosa casa sull’albero, le invenzioni sorprendenti e gli acri irrigati e pieni di ortaggi freschi, sono due gradini sopra i Croods nella scala evolutiva.

Dopo averli accolti in un primo momento con tutte le onorificenze, non passa molto tempo prima che le tensioni aumentino tra la famiglia delle caverne e la famiglia moderna. Proprio quando tutto sembra perduto una nuova minaccia porterà entrambe le famiglie in un’avventura epica che le costringerà ad abbracciare le loro diversità, a darsi forza l’un l’altra e a forgiare un futuro insieme.