Giulia Stabile criticata sui social per la sua risata: la risposta della ballerina

La risata di Giulia Stabile è senza dubbio uno dei suoi tratti distintivi. Il suo modo di affrontare i momenti d’imbarazzo ridendo l’ha resa infatti una beniamina per la maggior parte del pubblico di Amici. I telespettatori ne hanno apprezzato, infatti, la facilità con cui sa passare dalla bambina ingenua che sembra alla bravissima ballerina che è.

Giulia, nonostante la giovane età, ha però già sofferto tanto. Se nel talent show la sua particolarissima risata è stata accolta dall’intelligenza di Maria De Filippi e da quella quasi tutti i telespettatori, da piccola è stata per lei oggetto di scherno.

La ragazza, come sappiamo bene, ha subito del bullismo da parte dei suoi compagni di scuola che in Giulia avevano intravisto qualcosa di speciale facendolo diventare una colpa. Alcuni anni sono passati e, come ci auguriamo, quelle persone saranno cresciute e avranno avuto modo di capire la gravità di quell’errore.

Tuttavia, per la vincitrice di Amici 20, l’ombra del bullismo sembra riaffacciarsi ancora e questa volta attraverso internet. La risata di Giulia Stabile, infatti, è stata presa di mira dagli haters che l’hanno definita isterica. Ecco il messaggio di risposta pubblicato dalla ballerina nelle sue Instagram Stories.

Per tutte quelle persone che continuano a criticarmi ogni giorno per un motivo o per un altro, sperando che smettano, non tanto per me perché io sto vivendo benissimo e sono felice per tutto quello che ho costruito e tutto quello che sto vivendo, ma più per loro perché state perdendo solo tempo. I vostri insulti non cambino le mie vittorie, le mie sconfitte, le me esperienze e la mia vita, vi rendono solo persone peggiori senza cuore e vi tolgono del tempo che potreste dedicare ai vostri sogni per vivere felici. Meno cattiverie più lavoro, non perdete tempo a insultare una ragazzina di 18 anni che sta realizzando il suo sogno dopo essersi fatto il mazzo. E che continuerà a lavorare sodo per potersi superare sempre di più.