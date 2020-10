Sul più bello: programmazione interrotta, il film torna il 24 novembre

Come è stato annunciato da nuovo DPCM i teatri e i cinema chiuderanno fino al prossimo 24 novembre. Sul più bello, uno dei film in testa al box office in questi giorni, non sarà più visibile ma la sua programmazione continuerà alla fine del prossimo mese.

È di questa mattina la notizia che speravamo di non dover comunicare: il nuovo DPCM valido da domani – lunedì 26 ottobre – e sino al 24 novembre conferma la chiusura dei cinema e ci costringe a interrompere la programmazione di Sul più bello. Film prodotto da Eagle Pictures con un incasso nel primo weekend di oltre 300.000 mila euro e la media sala più alta della classifica, uscito in 400 cinema lo scorso mercoledì 21 ottobre.

Il film è stato presentato nel corso dell’ultima edizione di Alice nella città, e ha conquistato la vetta del box office godendo del favore di pubblico e critica che in quest’ultima settimana ha mostrato affetto e attenzione per la storia d’amore di Marta e Arturo. Proprio ieri nel corso della cerimonia di premiazione di Alice nella Città, la protagonista Ludovica Francesconi ha ricevuto la Menzione Speciale del Premio RB Casting – Alice nella Città per la sua interpretazione.

Sul più bello siamo quindi costretti, in conformità al decreto vigente, ad arrestare la nostra avventura al cinema, ma si tratta solo di una sospensione. Torneremo non appena le sale riapriranno consentendo al pubblico di godere ancora dell’esperienza della sala cinematografica.

Eagle Pictures, come molti altri operatori del mondo dello spettacolo, è consapevole dell’importanza che il settore della cultura ricopre in special modo in questi momenti difficili. Per questo non smetteremo di cercare soluzioni che possano incidere nella ripresa dell’intero comparto, trovando modi e soluzioni per rimanere vicini agli spettatori in questo momento di privazione.

Sul più bello è diretto da Alice Filippi, interpretato da Ludovica Francesconi, Giuseppe Maggio, Jozef Gjura, Gaja Masciale, Eleonora Gaggero. La sceneggiatura è di Roberto Proia e Michela Straniero.