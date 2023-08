BTS: V ha annunciato la data di rilascio e la tracklist del suo album Layover

V dei BTS si sta preparando per il suo debutto ufficiale da cantante solista! L’8 agosto, è stata rivelata un breve teaser per Layover che annuncia l’arrivo del suo primo progetto discografico.

Un comunicato sul social network coreano Weverse ha anche rivelato ulteriori dettagli, inclusa la tracklist dell’album:

“Questa è BIGHIT MUSIC. Siamo entusiasti di condividere maggiori dettagli sull’uscita dell’album solista Layover del membro dei BTS V. Layover è composto da sei tracce in totale: cinque tracce e una bonus track. Per apprezzare appieno il flusso dell’album, consigliamo di ascoltarlo in sequenza dall’inizio alla fine”.

La BIGHIT MUSIC ha rivelato inoltre che l’artista presenterà nuove incredibili performance e farà varie apparizioni insieme all’uscita dell’album, la cui data di di rilascio è venerdì 8 settembre 2023.

All’inizio di questo mese, è stato confermato che il cantante dei BTS stava lavorando con il CEO della ADOR, Min Hee Jin, al suo primo album da solista.

La tracklist di Layover di V

1. Rainy days

In questa traccia, la voce di V si fonde magnificamente con il suono della pioggia e i rumori bianchi di tutti i giorni, toccando le corde del cuore degli ascoltatori

2. Blue

Un omaggio all’R&B della vecchia scuola ma in una chiave moderna che aggiunge un tocco speciale alla canzone

3. Love me Again

Un brano R&B leggero e accattivante con un’atmosfera seducente che indugia a lungo in cui traspare il caratteristico baritono di V

4. Slow Dancing

La traccia principale di questo album, in stile soul romantico anni ’70 che trasuda un sentimento rilassato e di spirito libero, proprio come suggerisce il titolo

5. For Us

Una traccia pop R&B che lascia un’impressione duratura dell’intero album. Serve da epilogo, suscitando profonde emozioni con la voce dell’artista e testi unici

6. Slow Dancing (versione per pianoforte)

Un arrangiamento per pianoforte della traccia principale che offre un fascino diverso dall’originale e fa da bonus track