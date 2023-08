Meghan e Harry stanno per realizzare con Netflix l’adattamento di un romanzo

Sembra che Meghan Markle e il principe Harry abbiano deciso quale sarà il loro prossimo progetto che realizzeranno con Netflix.

Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno avuto successo sulla piattaforma di streaming grazie all’uscita del loro documentario omonimo, rilasciato alla fine del 2022.

Hanno in lavorazione anche una docu-serie sull’evento sportivo tra veterani di guerra The Invictus Games.

Ora, sembra che siano in procinto di adattare il romanzo bestseller Meet Me at the Lake dell’autrice Carley Fortune.

Non è chiaro, se la coppia riprodurrà il libro sotto forma di un film o di una serie. Tuttavia, il gruppo editoriale statunitense Penguin Random House ha confermato a Forbes che la loro società di produzione Archewell Products si è assicurata i diritti dell’opera.

Altre fonti hanno persino riportato delle stime riguardo il contratto, secondo cui l’affare sarebbe costato fino a 3,8 milioni di dollari. Anche se nessuno ha confermato o negato questa cifra.

È interessante notare che, sebbene il romanzo non parli di una storia realmente accaduta, presenta dei parallelismi con la vita e la relazione di Meghan e Harry. Ad esempio, un personaggio perde un genitore in un incidente d’auto. Proprio come Harry ha perso sua madre, la principessa Lady Diana.

La scrittrice ha chiarito che era entusiasta di vedere cosa avrebbe fatto la coppia con il suo libro. Ed ha affermato di essere “Così entusiasta di lavorare con Netflix e Archewell per portare Meet Me at the Lake sullo schermo”.

La notizia sul nuovo progetto televisivo di Meghan e Harry arriva dopo un susseguirsi di rumors che riguardano il business che hanno intrapreso dopo il loro trasferimento in America.

Tra le altre cose, all’inizio di questo mese, si è detto che avrebbero tagliato i rapporti economici che li lega a Netflix. Informazione che i rappresentanti della piattaforma di streaming hanno negato.