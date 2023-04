Disney + rilascia il teaser trailer del documentario SUGA: Road to D-Day

SUGA è protagonista di un nuovo teaser trailer del suo prossimo documentario SUGA: Road to D-DAY!

Il rapper e cantante dei BTS porterà i fan in un viaggio attraverso diverse città nel nuovo speciale, presto disponibile su Disney+.

Questo è già il quarto titolo sulla piattaforma che riguarda i membri dei BTS, dopo il film concerto BTS: Permission to Dance On Stage – LA, In the Soop: Friendcation e j-hope IN THE BOX.

Nel caso non lo sapessi, la società di intrattenimento dei BTS, HYBE, ha stretto una partnership globale con Disney+ per rilasciare cinque titoli, tra cui tre serie esclusive. La notizia è stata annunciata nel luglio 2022.

Come parte della partnership e potenzialmente il titolo finale, anche la serie di docu BTS Monuments: Beyond the Star uscirà nel 2023, con filmati del gruppo K-pop girati negli ultimi nove anni!

La band, pur essendo in stand-by come gruppo per via del servizio militare obbligatorio che hanno intrapreso alcuni di loro, non perde occasione per dare ai fan dei contenuti entusiasmanti.

In attesa della reunion, prevista tra circa due anni, inoltre, procede a gonfie vele l’avviamento delle carriere soliste dei sette ragazzi.

Il video teaser di SUGA: Road to D-Day

Potrebbe interessarti anche:

Jungkook protagonista della nuova campagna di Calvin Klein

Video, testo e traduzione di Flower di Jisoo delle BlackPink