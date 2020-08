Jisoo delle Blackpink protagonista del drama Snowdrop!

Jisoo delle Blackpink torna a recitare, anche se questa volta con un ruolo molto più importante rispetto al passato! La cantante, come riportato da diverse fonti sudcoreane, sta infatti per mettersi al lavoro su un ruolo da protagonista in un drama koreano!

Snowdrop, questo il titolo del drama, vedrà infatti la splendida Jisso nel ruolo della protagonista femminile. La conferma della notizia è successivamente arrivata dalla YG Entertainment, la label delle Blackpink, che ha dichiarato in una nota: “Sì, è vero che Jisoo reciterà nel drama intitolato provvisoriamente Snowdrop“.

Le prime indiscrezioni sul drama erano iniziate a circolare a giugno, quando si diceva che il ruolo fosse stato proposto all’attrice Kim Hye-Yoon. All’inizio dell’estate si era infatti parlato in termini generali del suo possibile coinvolgimento in una nuova misteriosa pellicola.

Ecco tutto quello che sappiamo di Snowdrop, il nuovo drama con Jisoo delle Blackpink

Del drama sappiamo che è scritto ds Yoo Hyun-Mi e diretto da Jo Hyun-Tak. Non è questa la prima volta che i due producer hanno lavorato ad un progetto insieme. I due in passato hanno infatti collaborato alla serie (di estremo successo) Sky Castle.

Anche se Jisoo ha già lavorato come attrice (l’abbiamo infatti vista con un cameo nella serie The Producers di KBS 2Tv) questo è il suo debutto da protagonista. Nel suo curriculum, vi ricordiamo, l’artista delle Blackpink ha anche un’esperienza nella serie Arthdal Chronicles (interpretava il ruolo di Sae Na-Rae).

L’artista, come saprete, si sta preparando inoltre per la pubblicazione del primo vero disco delle Blackpink, in arrivo in autunno. Il disco include al suo interno il primo singolo How you like that e anche un’attesissima collaborazione con Selena Gomez, che uscirà il 28 agosto. Il pezzo, si dice, si intitolerà Ice Cream!