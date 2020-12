I BTS cantano Santa Claus is Coming to Town al Disney Singalong (Video)

Come vi avevamo anticipato qui su Ginger Generation, i BTS hanno cantato in occasione del Disney Holiday Singalong la loro prima canzone natalizia! La band sudcoreana è infatti stata invitata dalla ABC per interpretare la celeberrima Santa Claus is Coming to town.

I ragazzi sono stati soltanto uno dei numerosi ospiti della trasmissione. Si tratta, questo, del terzo capitolo della serie Disney Family Singalong. Lo show, organizzato per la prima volta nel pieno della prima quarantena, è un modo divertente e spensierato di passare il tempo, cantando canzoni Disney insieme ai nostri idoli.

Ai ragazzi è toccato dunque un vero e proprio classico immortale, mentre ad altri (come Leslie Odom Jr, attore di Hamilton) sono capitati pezzi tratti da film come Nightmare Before Christmas.

Qui sotto trovate il video dell’esibizione dei BTS sulle note di Santa Claus is Coming to town! Ma quanto sono adorabili?

BTS Sings 'Santa Claus Is Comin' To Town' - The Disney Holiday Singalong

I BTS, lo scorso 20 novembre, hanno pubblicato il loro nuovo disco, intitolato Be. All’interno del progetto discografico, figlio della quarantena dell’epoca del Coronavirus, troviamo fra gli altri i singoli Dynamite e Life Goes On.

Il disco, come d’altra parte ci aspettavamo, ha già battuto molti record. L’album è schizzato in vetta alla classifica Billboard in una sola settimana, mentre nella classifica FIMI italiana si è posizionata in seconda posizione. Nulla però hanno potuto i BTS contro il dominio di Sfera Ebbasta, che con il suo Famoso si è piazzato dritto in vetta.

Al Disney Holiday Singalong i BTS sono stati accompagnati da molti altri colleghi. Qui sotto trovate le canzoni e le esibizioni in scaletta e altri video della serata!

Andrea Bocelli – “Silent Night”

Michael Bublé – “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”

Ciara – “Rockin’ Around the Christmas Tree”

Chloe x Halle – “Do You Want to Build a Snowman?”

Derek Hough and Hayley Erbert – “Hey Santa” and “Jingle Bells”

Julianne Hough – “Whistle While You Work” and “Let It Snow”

Adam Lambert – “Have Yourself a Merry Little Christmas”

Leslie Odom Jr. – “What’s This?”

Katy Perry – “I’ll Be Home for Christmas” and “Cozy Little Christmas”

P!NK – “The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire)”

Kerry Washington – “Joy to the World”

Chloe x Halle - Disney Holiday Singalong

The Cast of Disney on Broadway Performs 'Let It Go' - The Disney Holiday Singalong

Derek Hough and Hayley Erbert Dance to 'Jingle Bells' and 'Hey Santa' - The Disney Holiday Singalong

