Eurovision 2025: video e testo di Run With You di Mamagama (Azebaijan)

Run With You di Mamagama è il brano che rappresenta l’Azerbaijan all’Eurovision Song Contest 2025. Formatosi nel 2021, il trio Mamagama si è ormai affermato come una delle band più innovative della scena musicale azera.

Il sound distintivo dei Mamagama fonde delle influenze moderne con la radicata tradizione musicale dell’Azerbaigian, creando un’esperienza indimenticabile per gli ascoltatori di tutto il mondo.

La band è composta da tre migliori amici: Asef alla voce, Hasan alla chitarra e Arif alla batteria.

Il video ufficiale dell’Azerbaijan a a Eurovision 2025

Testo Run With You di Mamagama

Rhythm pulls me out

Don’t know where to start

You electrify

Never felt so high

Every glance you’re giving

Every move, I’m feeling

I can not resist

Pure in every twist

Shall we dim the lights

Leave our fears behind?

Play wrong till it’s right

Give it all tonight

Heartbeat takes control

Moves my body and soul

Just one look at me

And I can’t stand the heat

Shadows in the neon light

The night is young, the beat is tight

Something in the air that makes me fall for you the way I do aha

Way I do aha

Way I do aha

Way I do aha

No matter what you do tonight

I wanna run with U

I wanna run with U

No matter what you do tonight

I wanna run with U

I wanna run with U

(Running)

(With me)

(Running)

(Let’s go)

Shooting to the stars

Can’t get enough, so far

You make me feel brand new

Never felt this true

Every laugh you’re giving

Every touch I’m living

And I can’t pull away

Caught up in the play

Shall we dim the lights

Leave our fears behind?

Play wrong till it’s right

Give it all tonight

Way I do aha

Way I do aha

Way I do aha

Way I do aha

No matter what you do tonight

I wanna run with U

I wanna run with U

No matter what you do tonight

I wanna run with U

I wanna run with U

Traduzione

Il ritmo mi tira fuori

Non so da dove cominciare

Mi elettrizzi

Non mi sono mai sentito così in alto

Ogni sguardo che dai

Ogni mossa, mi sento

Non posso resistere

Puro in ogni colpo di scena

Dobbiamo abbassare le luci

Lasciarci alle spalle le nostre paure? Gioca male finché non è giusto

Dai tutto stasera

Il battito cardiaco prende il controllo

Muove il mio corpo e la mia anima

Basta uno sguardo a me

E non sopporto il caldo

Ombre nella luce al neon

La notte è giovane, il ritmo è serrato

Qualcosa nell’aria che mi fa innamorare di te nel modo in cui lo faccio aha

Come lo faccio aha

Come lo faccio aha

Come lo faccio aha

Non importa cosa fai stasera

Voglio correre con te

Voglio correre con te

Non importa cosa fai stasera

Voglio correre con te

Voglio correre con te

(Correndo)

(Con me)

(Correndo)

(Andiamo)

Sparare alle stelle

Non ne ho mai abbastanza, finora

Mi fai sentire completamente nuovo

Non mi sono mai sentito così vero

Ogni risata che fai

Ogni tocco che sto vivendo

E non riesco a staccarmi

Preso nella commedia

Dobbiamo abbassare le luci

Lasciarci alle spalle le nostre paure? Gioca male finché non è giusto

Dai tutto stasera

Come faccio aha

Come faccio aha

Come faccio aha

Come faccio aha

Non importa cosa fai stasera

Voglio correre con te

Voglio correre con te

Non importa cosa fai stasera

Voglio correre con te

Voglio correre con te

Cosa ne pensate del brano dell’Azerbaijan a Eurovision 2025?