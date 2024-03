Miley Cyrus e Pharrell Williams in radio e in digitale con Doctor (Work It Out)

È uscito in digitale ed è entrato in rotazione radiofonica Doctor (Work It Out), il nuovo attesissimo singolo delle superstar planetarie Pharrell Williams e Miley Cyrus.

Il singolo è stato presentato per la prima volta durante lo spettacolo Louis Vuitton Men’s Fall/Winter di Pharrell. Online anche il videoclip ufficiale, diretto da Jacob Bixenman:

Testo Doctor (Work it Out)

I could be your doctor and I could be your nurse

I think I see the problem

It’s only gon’ get worse

I’m midnight medication

Just show me where it hurts

I need to rock you baby

Before your body bursts

Lemme work it out

Lemme work it out

Let lil mama work you out

You wanna work it out

You’re my lover

I show you sympathy

Take your sugar

And pour it into me

Let’s let bygones be bygones and throw it all away

You’re my lover

I wanna hear you say

Oh, I feel like working it out

If that’s something you wanna do

Oh, I feel like working it out

Baby if you want me to

I could be your doctor and I could be your nurse

I think I see the problem

It’s only gon’ get worse

I’m midnight medication

Just show me where it hurts

I need to rock you baby

Before your body bursts

Lemme work it out

(Lemme, lemme, ah, lemme, lemme, lemme)

Lemme work it out

(Lemme, lemme, ah, lemme, lemme, lemme)

Let lil mama work you out

(Lemme, lemme, ah, lemme, lemme, lemme)

You wanna work it out

Are you on the fence?

Still playing on the side

Are you on the fence?

Don’t waste my damn time

Are you on the fence?

I’ll slip but I won’t slide

Don’t gotta be forever

Just together for the night

Oh, I feel like working it out

If that’s something you wanna do

Oh, I feel like working it out

Baby if you want me to

I could be your doctor and I could be your nurse

I think I see the problem

It’s only gon’ get worse

I’m midnight medication

Just show me where it hurts

I need to rock you baby

Before your body bursts

Lemme work it out

(Lemme, lemme, ah, lemme, lemme, lemme)

Lemme work it out

(Lemme, lemme, ah, lemme, lemme, lemme)

Let lil mama work you out

(Lemme, lemme, ah, lemme, lemme, lemme)

You wanna work it out

(Lemme, lemme, ah, lemme, lemme, lemme)

(Lemme, lemme, ah, lemme, lemme, lemme)

(Lemme, lemme, ah, lemme, lemme, lemme

Traduzione

Potrei essere il tuo medico e potrei essere la tua infermiera

Penso di vedere il problema

Non potrà che peggiorare

Sono la medicina di mezzanotte

Mostrami solo dove fa male

Ho bisogno di cullarti, tesoro

Prima che il tuo corpo scoppi

Lasciami risolvere la cosa

Lasciami risolvere la cosa

Lascia che la mamma ti alleni

Vuoi risolverlo

Sei il mio amante

Ti mostro simpatia

Prendi il tuo zucchero

E versalo dentro di me

Lasciamo che il passato sia passato e buttiamo via tutto

Sei il mio amante

Voglio sentirti dire

Oh, ho voglia di risolverlo

Se è qualcosa che vuoi fare

Oh, ho voglia di risolverlo

Tesoro, se vuoi che lo faccia

Potrei essere il tuo medico e potrei essere la tua infermiera

Penso di vedere il problema

Non potrà che peggiorare

Sono la medicina di mezzanotte

Mostrami solo dove fa male

Ho bisogno di cullarti, tesoro

Prima che il tuo corpo scoppi

Lasciami risolvere la cosa

(Lasciami, lasciami, ah, lasciami, lasciami, lasciami)

Lasciami risolvere la cosa

(Lasciami, lasciami, ah, lasciami, lasciami, lasciami)

Lascia che la mamma ti alleni

(Lasciami, lasciami, ah, lasciami, lasciami, lasciami)

Vuoi risolverlo

Sei indeciso?

Gioca ancora di lato

Sei indeciso?

Non sprecare il mio dannato tempo

Sei indeciso?

Scivolerò ma non scivolerò

Non deve essere per sempre

Solo insieme per la notte

Oh, ho voglia di risolverlo

Se è qualcosa che vuoi fare

Oh, ho voglia di risolverlo

Tesoro, se vuoi che lo faccia

Potrei essere il tuo medico e potrei essere la tua infermiera

Penso di vedere il problema

Non potrà che peggiorare

Sono la medicina di mezzanotte

Mostrami solo dove fa male

Ho bisogno di cullarti, tesoro

Prima che il tuo corpo scoppi

Lasciami risolvere la cosa

(Lasciami, lasciami, ah, lasciami, lasciami, lasciami)

Lasciami risolvere la cosa

(Lasciami, lasciami, ah, lasciami, lasciami, lasciami)

Lascia che la mamma ti alleni

(Lasciami, lasciami, ah, lasciami, lasciami, lasciami)

Vuoi risolverlo

(Lasciami, lasciami, ah, lasciami, lasciami, lasciami)

(Lasciami, lasciami, ah, lasciami, lasciami, lasciami)

(Lasciami, lasciami, ah, lasciami, lasciami, lasciami

Il singolo di Miley Cyrus e Pharrell Williams

Per Miley, Doctor (Work It Out) è il primo singolo uscito dopo la vittoria ai Grammy Awards per “Record of The Year” e “Best Pop Solo Performance” con la hit mondiale Flowers.

Flowes è triplo platino in Italia ed è il singolo più venduto del 2023 secondo l’organizzazione internazionale IFPI.

Mentre per Pharrell è il secondo singolo uscito quest’anno, dopo Good People, brano in collaborazione con la rock band britannica Mumford & Sons.