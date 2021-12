Smart working e DAD: come creare la postazione perfetta a casa

Sebbene la situazione sanitaria sia migliorata rispetto allo scorso anno, alcune tendenze nate nel periodo più critico della pandemia continuano a convenire in termini di prevenzione. È il caso dello smart working e della DAD (didattica a distanza), che stanno proseguendo anche con il ritorno nelle scuole e negli uffici. A distanza di un anno e mezzo dall’introduzione di queste misure di sicurezza, infatti, sono ancora molte le persone che usufruiscono di questa modalità di lavoro e di apprendimento, e hanno quindi necessità di avere a disposizione tutto ciò che occorre per portare avanti le proprie attività quotidiane.

La postazione di lavoro per lo smart worker

Lavorare o studiare da casa significa possedere una capacità organizzativa notevole, che deve riflettersi anche sulla qualità e sul comfort della zona adibita al lavoro o allo studio.

Creare una postazione di lavoro ad hoc purtroppo non è semplice se si dispone di un budget basso. Il consiglio, qualora si decidesse di allestirla, è di fare una stima della qualità e del prezzo dei dispositivi e degli accessori di cui si ha bisogno, valutando anche la possibilità di richiedere un prestito. Operazioni di questo tipo oggi sono molto semplici e veloci: non a caso, è possibile calcolare la rata del prestito tramite i siti di alcune banche online, così da capire come procedere correttamente e avere una stima del rientro del finanziamento. Una volta reperite le risorse, arriva il momento di allestire la postazione nel concreto.

In tal senso è fondamentale reperire una sedia da ufficio ergonomica e di qualità, che possa fungere da adeguato supporto per la schiena. La scrivania dovrebbe essere ampia e comoda, e l’illuminazione adatta al lavoro o allo studio. Non dovrebbero ovviamente mancare tutti i dispositivi tecnologici utili o indispensabili per lavorare, dal computer alla stampante. Il doppio monitor non è un lusso ma una soluzione quasi obbligatoria, e un tocco di verde sa come aggiungere un po’ di allegria alla postazione.

L’importanza degli accessori nella postazione di lavoro

Quando si dice che la perfezione sta nei dettagli, non si pecca di banalità. Gli accessori sono infatti molto importanti per l’allestimento di una postazione di lavoro performante e confortevole. Si fa ad esempio riferimento agli organizer da scrivania e ai porta-penne, insieme ad altri extra come lo scalda tazza USB, molto utile. Nella lista degli accessori inseriamo anche le lavagnette per gli appunti, o da utilizzare per i post-it, e lo stesso vale per le cassettiere, le mensole e gli schedari.

Una piantina da interno è un bellissimo extra, come anticipato poco sopra, perché stimola il pensiero e perché riesce ad abbattere il grado di stress. Bisogna però evitare di commettere un errore: la scrivania non deve mai essere troppo “affollata”, perché in quel caso il lavoro verrebbe complicato e reso più caotico. Avere una scrivania ampia consente quindi di distribuire meglio gli accessori indispensabili, senza per questo rinunciare ad uno spazio d’azione confortevole e adatto alle nostre necessità.