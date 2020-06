Siya Kakkar: chi era la tiktoker morta suicida a soli 16 anni

Ci sono pessime, pessime notizie in arrivo dall’India. Siya Kakkar, una delle più note TikTok star al mondo, è morta suicida all’età di soli 16 anni.

Siya kakkar @siyakakkar viral TIk Tok video's trending TIk Tok video's

Chi era Siya Kakkar

Su TikTok e sui suoi segutissimi social Siya Kakkar pubblicava i più classici contenuti da spensierata adolescente. La piattaforma era infatti la valvola di sfogo delle sue doti artistiche: l’adolescente era infatti appassionata di canto e di ballo.

Le sue doti le erano valse milioni di followers sparsi per i quattro angoli del pianeta. Un successo social che aveva travalicato i confini dell’India e che aveva conquistato tantissimi adolescenti come lei in tutto il mondo. Purtroppo però, dietro quella apparente spensieratezza, si nascondeva una sofferenza che nessuno si sarebbe potuto immaginare si sarebbe manifestata in modo così tragico.

A confermare la morte di Siya Kakkar, in un’intervista esclusiva concessa a AcesShobitz, è stato il manager della ragazza, Arjun Sarin. La donna, fra le altre cose, ha dichiarato di avere avuto la possibilità di parlare con la ragazza a pochissime ore dalla sua tragica scomparsa.

Ieri sera abbiamo discusso riguardo ad un nuovo progetto. Tutto sembrava assolutamente normale. Immagino che quello che le è accaduto sia legato ad un evento personale privato. A livello lavorativo non aveva mostrato alcun problema. Io e la mia agenzia, la Fame Experts, abbiamo in gestione tantissimi artisti e Siya era un talento straordinario. Sto per recarmi presso la sua abitazione, a Preet Vihar.

L’ultimo video condiviso da Siya sui social ci presentava la giovane sul tetto di un palazzo della sua città. Siya Kakkar viveva a Preet Vihar, un’elegante colonia residenziale di Nuova Delhi.

In base a quanto leggiamo su JustJared, Siya Kakkar avrebbe ricevuto negli ultimi giorni delle minacce da parte di alcuni utenti del web. Non abbiamo in ogni caso a nostra disposizione, almeno per il momento, altri dettagli sulla sua tragica scomparsa. Che la terra le sia lieve.