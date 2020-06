Lombardia: Ecco 5 idee per una gita di relax (e non solo) al lago

Dopo i mesi di lockdown la voglia di viaggiare, stare all’aria aperta e godersi le giornate fuori è tanta. Se abitate a Milano vi abbiamo dato qualche idea per una gita fuori porta senza andare troppo lontano (scoprile qui). Se avete voglia di rilassarvi al lago senza lo stress del mare e il caos della spiaggia ecco 5 idee per scoprire alcune località in Lombardia.

#1 Lago di Como sicuramente una delle perle della Lombardia. Su questo lago si affacciano molte località interessanti oltre a Como città. Seconda per importanza è Lecco e ci sono altre centri minori ma suggestivi come Cernobbio, Bellagio. Non dimentichiamo poi le molte ville tra cui vi consigliamo Villa Carlotta nei pressi di Tremezzo. Una chicca poco turistica è l’unica isola del lago: Comacina non abitata.

#2 Gardone Riviera. Gardone Riviera è la meta ideale per chi cerca una gita al lago rilassante ma anche storico e culturale. Qui infatti potrete visitare il Vittoriale degli italiani residenza di D’Annunzio. Inoltre, non molto lontano c’è il Giardino Botanico – André Heller una piccola perla curata e interessante se amate parchi e giardini.

Laghi di montagna o di città?

#3 Lago di Varese. Se avete già visitato la città o volete passare una giornata tranquilla sulle sponde del lago a passeggiare o andare in bicicletta questo luogo fa per voi. Nei pressi di Azzate c’è un tranquillo santuario dedicato alla Madonna. Invece a Cazzago Brabbia sono interessanti le ghiacciaie, giazzér in dialetto, interamente costruite in pietra e con i loro tetti a forma conica, ricordano in effetti un po’ i trulli. Nel lago è presente anche una piccola isola l’isola Virginia. Il Lido di Schiranna è invece una delle parti più animate.

#4 Laghi Gemelli. Meta ideale per chi ama le camminate in montagna alla ricerca di panorami mozzafiato rimanendo in Lombardia.

#5 Lago di Pusiano. Il lago di Pusiano è un lago prealpino situato tra le colline della Brianza all’interno del Parco della Valle del Lambro. Questo luogo è stato molto apprezzato da numerosi artisti come Parini, Manzoni, Stendhal e il pittore Segantini. Al centro c’è una piccola isola, detta “Isola dei cipressi” che ospita una villa privata circondata da una curata vegetazione e da una fauna sorprendente: scoiattoli, cigni, germani e canguri. L’isola è visitabile in alcune occasioni, previa prenotazione, e si può raggiungere col battello in partenza dal molo di Bosisio.