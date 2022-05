Sissi – Leggera: audio e testo della canzone Vedrai, vedrai

Vedrai, vedrai di Sissi fa parte del primo EP della cantante, disponibile dal 27 maggio nei negozi fisici e su tutte le piattaforme di streaming e download.

Produttore del pezzo è Eugene, l’autore e compositore originale del brano (portato da Sissi come cover durante il serale di Amici) è Luigi Tenco.

Ascolta qui Vedrai, vedrai di Sissi

Testo Vedrai, vedrai di Sissi

Quando la sera me ne torno a casa

non ho neanche voglia di parlare

tu non guardarmi con quella tenerezza

come fossi un bambino che ritorna deluso

si lo so che questa non è certo la vita

che ho sognato un giorno per noi

Vedrai, vedrai

vedrai che cambierà

forse non sarà domani

ma un bel giorno cambierà

Vedrai, vedrai

non son finito sai

non so dirti come e quando

ma vedrai che cambierà

Preferirei sapere che piangi

che mi rimproveri di averti delusa

e non vederti sempre così dolce

accettare da me tutto quello che viene

mi fa disperare il pensiero di te

e di me che non so darti di più

Vedrai, vedrai

vedrai che cambierà

forse non sarà domani

ma un bel giorno cambierà

vedrai, vedrai

no, non son finito sai

non so dirti come e quando

ma un bel giorno cambierà